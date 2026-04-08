Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón han logrado consolidar una buena relación en 'La Granja VIP'. Al modelo y a la influencer se les ve juntos y conversando constantemente, tal como se observa en la transmisión 24/7 del reality en YouTube.

Sin embargo, esta vez Rossini Jr. se animó a expresar lo que sentía por la polémica creadora de contenido y aseguró quedar sorprendido por su belleza. “Gracias Melissa Klug por fabricar esto”, expresó el hijo del actor Renato Rossini.

Renato Rossini le declara su ‘amor’ a Samahara Lobatón

Durante 'La Granja VIP', llegó el turno de que Samahara Lobatón prepare la comida para todos los participantes, y uno de los que quedó maravillado con su sazón fue justamente Renato Rossini Jr., quien también aprovechó el momento para decirle todo lo que sentía por ella.

“Bendito sea el hombre que se lleve esta mujer a su casa... gracias Dios mío, gracias Melissa Klug por fabricar esto… Bendito sea el vientre de Melissa Klug”, decía el modelo, elogiando la belleza de la influencer. Agregó también que le gustaría convivir con ella, mientras la tiktoker se mostraba avergonzada y pedía que se callara.

En redes sociales destacaron el hecho y la comunidad de seguidores de Samahara Lobatón se mostró ilusionada con verlos juntos en un futuro, tras finalizada su participación en el reality de convivencia.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre las palabras de Renato Rossini Jr.?

La reacción de Samahara Lobatón al escuchar las palabras de Renato Rossini Jr. fue, en un inicio, de vergüenza y sonrisas tímidas. Sin embargo, no se dejó ‘enamorar’ y se mantuvo distante con el exparticipante de 'El gran hermano Argentina'.

“¡Llévatelo, señor! ¡Bótalo contra otro planeta! ¡yo no te haré caso!”, gritaba la hija de Melissa Klug quien añadió que el modelo no soportaría convivir con ella, “Que se quede 24 horas conmigo a ver… y después me cuentas”, finalizó.