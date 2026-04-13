Melissa Lobatón advierte a Samahara tras asumir el cuidado de sus hijos por su ingreso a ‘La granja VIP Perú’: "Cuida tu boca"
La influencer enfrenta duras críticas por su comportamiento en el reality; sin embargo, su hermana Melissa Lobatón le ha exigido que modere su actitud en 'La granja VIP Perú'.
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La participación de Samahara Lobatón en 'La granja VIP Perú' sigue generando controversia, no solo por sus enfrentamientos dentro del reality, sino también por lo que ocurre fuera de cámaras. Durante una reciente transmisión en vivo del programa, su hermana Melissa Lobatón le envió un contundente mensaje al reencontrarse brevemente con ella: “Cállate por favor, cuida tu boca”, le dijo debido a su comportamiento en la competencia.
El momento ocurrió durante la salida a votar del domingo 12 de abril, cuando los familiares sorprendieron a los participantes al reencontrarse. En ese contexto, la hija de Abel Lobatón apareció junto a Asael y Ainara, hijos de la influencer, lo que llamó la atención, ya que actualmente es ella quien se encarga de los menores mientras la influencer permanece en el reality, como lo muestra en sus redes sociales.
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Melissa Lobatón sorprende con advertencia a Samahara tras su ingreso con 'La granja VIP'
El inesperado encuentro dejó al descubierto la tensión que rodea a la influencer dentro del programa tras sus enfrentamientos con Pamela López y Paul Michael. Melissa Lobatón, intentando ser discreta, aconsejó a su hermana: “Cierra tu boca, la estás cag**** horrible”, le dijo, buscando que su hermana modere su actitud frente a sus compañeros.
“Te has ganado un hate increíble, cállate la boca”, le aseguró su hermana, quien es chef pastelera, en referencia a la actitud directa que la creadora de contenido ha mostrado en el reality, en el que también han participado su madre, Melissa Klug, y su padrastro, Jesús Barco. En medio de la escena, mientras estaba en el auto junto con sus compañeros, otra persona le gritó: “Samahara, no confíes en nadie”.
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Samahara Lobatón recibe inesperado recibimiento del público tras ir a votar
La hija de Melissa Klug vivió un tenso momento al tener contacto directo con el público durante su salida a votar. Lejos de recibir apoyo, fue duramente increpada por varios ciudadanos en plena vía pública. “¡Mentirosa, todo el Perú sabe que eres una mentirosa, cizañosa!”, le gritaron.
La situación se tornó incómoda, obligándola a retirarse rápidamente e ingresar al vehículo que la llevaría de regreso al reality. Sin embargo, la joven de 24 años también recibió el saludo de algunos seguidores, quienes incluso le pidieron fotos; no obstante, el tiempo era limitado y solo alcanzó a agradecer el apoyo al popular ‘Team víboras’.