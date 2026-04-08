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Renato Rossini Jr. revela detalles de su ruptura con Ale Fuller y deja entrever posible traición tras polémico ampay

Renato Rossini Jr. reveló en 'La granja VIP' detalles de su ruptura con Ale Fuller. El actor dejó entrever una infidelidad y confesó que un “ampay” y su manejo mediático marcaron el fin de su relación.

Renato Rossini Jr. y Ale Fuller fueron una de las parejas más comentadas hace unos años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Renato Rossini Jr. y Ale Fuller fueron una de las parejas más comentadas hace unos años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Renato Rossini Jr. volvió a estar en el centro de la atención por sus comentarios en 'La granja VIP', donde decidió hablar abiertamente sobre su relación con Ale Fuller. En una conversación cargada de emociones, el modelo peruano compartió aspectos poco conocidos de su historia sentimental, marcada por la exposición mediática y decisiones que, según él, terminaron por afectar su estabilidad emocional.

Durante su intervención, el exintegrante de 'Esto es guerra', explicó que su vínculo con la actriz se quebró a raíz de un episodio que ocurrió en medio del estreno de una de sus películas. Aunque insistió en que no hubo una infidelidad confirmada, dejó entrever que la situación lo hizo sentirse relegado, lo que generó dudas sobre su rol dentro de la relación y terminó por desgastarla.

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Renato Rossini Jr. habla sobre presunta infidelidad de Ale Fuller en su relación

En diálogo con Pablo Heredia, también expareja de Ale Fuller, Renato Rossini Jr. recordó el momento que marcó el quiebre definitivo. El episodio se remonta a la difusión de un “ampay” en el que la actriz aparecía tomada de la mano con el actor español Adrián Pedraja. Según relató, el hecho se produjo durante un contexto profesional, pero la forma en que fue manejado públicamente terminó afectándolo profundamente.

“Sé que ella no fue infiel”, afirmó el modelo, aunque precisó que lo que realmente le dolió fue la exposición del momento y la manera en que se utilizó. El actor detalló que la publicación en redes sociales, en la que Ale Fuller compartió el video con la frase “Que esto quede entre nosotros”, fue determinante en su decisión. Para él, ese gesto evidenció una falta de consideración hacia la relación que mantenían en ese momento.

Asimismo, también reflexionó sobre el impacto emocional que tuvo este episodio en su vida personal. Cuestionó que el “ampay” pudiera haber sido aprovechado como una estrategia de promoción y confesó que, tras lo ocurrido, decidió poner fin a la relación. Posteriormente, viajó a Argentina para participar en 'Gran Hermano', etapa que describió como difícil, ya que atravesaba un proceso de inseguridad y cuestionamiento personal.

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Pablo Heredia hace llorar a Renato Rossini Jr. con su consejo

El momento más impactante de la conversación se produjo cuando Pablo Heredia compartió una reflexión sobre las relaciones de pareja y el valor de la inteligencia emocional. Sus palabras generaron una reacción inmediata en Renato Rossini Jr., quien no pudo contener las lágrimas al escuchar una perspectiva distinta sobre su experiencia con Ale Fuller.

Heredia señaló que aspectos como la apariencia o la estabilidad económica no son determinantes en una relación, sino la manera en que una persona trata a su pareja. “La mujer siente atracción cuando sabes cómo tratarla”, expresó, provocando que el exintegrante de 'El Gran Chef Famosos' se mostrara visiblemente conmovido. El actor confesó que llevaba tiempo acumulando emociones que no había logrado exteriorizar.

“Es algo que venía cargando hace tiempo y nunca tuve la oportunidad de hablarlo con nadie”, sostuvo entre lágrimas. Además, reconoció que esta conversación le permitió replantear lo vivido y entender su historia desde otra perspectiva, aunque admitió que en su momento se sintió insuficiente y cuestionó su lugar en la relación.

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