La reciente salida de Samahara Lobatón del reality 'La granja VIP' no pasó desapercibida. Durante la semana, la producción del espacio de Panamericana Televisión permitió que los participantes abandonaran temporalmente el encierro para cumplir con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026. Aunque la mayoría de los 'granjeros' acudió a votar, con excepción de Pablo Heredia y Pati Lorena, fue la salida de la influencer la que captó mayor atención.

Las cámaras del programa siguieron de cerca cada movimiento de los concursantes y registraron el tenso momento en el que la hija de Melissa Klug fue increpada en plena vía pública. Mientras un grupo de personas le brindaba apoyo, otro no dudó en lanzar fuertes calificativos en su contra, generando una escena incómoda. Ante los gritos y acusaciones, la expareja de Youna reaccionó con una risa nerviosa antes de abordar el vehículo que la llevaría de regreso al encierro del reality.

Le gritan de todo en la calle a Samahara Lobatón

El reality 'La granja VIP' está dividido en dos bandos: el team víboras contra el team reales. Samahara Lobatón, quien pertenece al primer equipo en mención, fiel a su estilo, no ha estado exenta de polémicas durante su participación y recientemente tuvo un fuerte intercambio de palabras con Pamela López y Paul Michael por un incidente con Shirley Arica.

Diversos usuarios en redes sociales criticaron la actitud de la hija de Melissa Klug, ya que, según indicaban, exageraba lo que había sucedido aquel día, entre otras cosas. Esto se lo recordaron el domingo 12 de abril, fecha en que Lobatón tuvo contacto con el público y le gritaron de todo en plena vía pública.

“¡Mentirosa, todo el Perú sabe que eres una mentirosa, cizañosa! El team reales está fuerte. ¡Samahara mentirosa, eres una mentirosa, todo el Perú se ha dado cuenta!”, le gritaron a Samahara Lobatón, quien rápidamente ingresó al vehículo que la llevaría de vuelta a 'La granja VIP Perú'.

Samahara Lobatón llora tras eliminación de Melissa Klug en 'La granja VIP'

Durante la gala del sábado 11 de abril, la conocida como la 'Blanca de Chucuito' se convirtió en la cuarta concursante en abandonar la competencia, luego de perder en la instancia final de votación frente a Shirley Arica, integrante del llamado 'Team Víboras'. Lejos de mostrarse afectada por su salida, la chalaca dejó ver su tranquilidad e incluso celebró la posibilidad de retomar su rutina fuera del reality de Panamericana Televisión.

Antes de que su madre dejara definitivamente el programa, Samahara solicitó unos instantes para dirigirse a ella, protagonizando una escena cargada de sentimientos. “Quiero aprovechar un minuto para despedirme de mi mamá. Mamá, te amo. Eres lo más hermoso de mi vida”, dijo visiblemente afectada.

Con la voz quebrada, añadió: “Afuera están mis tres hermosos hijos”, dejando entrever su preocupación. Ante ello, Melissa respondió con ternura y firmeza: “Te amo, mi amor. Yo los voy a cuidar, no te preocupes. Tú sigue ahí. Controla tu boquita. Te amo”.