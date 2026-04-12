HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú
Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú     
EN VIVO

Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Espectáculos

Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

El jovencito fue diagnosticado a temprana edad con una rara enfermedad que afecta sus huesos y limita su movilidad. Por esa razón, Antonio Pavón y su novia Joi Sánchez se emocionaron al verlo caminar durante su rehabilitación.

Antonio Pavón ha acompañado en todo momento a Antoñito en su rehabilitación y procedimientos médicos. Foto: Composición LR/TikTok/Panamericana.
Antonio Pavón ha acompañado en todo momento a Antoñito en su rehabilitación y procedimientos médicos. Foto: Composición LR/TikTok/Panamericana.

El torero español Antonio Pavón no pudo contener su felicidad al ver que su hijo Antoñito, fruto de su relación con Sheyla Rojas, reconocida exchica reality peruana, ha logrado caminar sin ayuda durante el proceso de rehabilitación que viene recibiendo en el extranjero.

Cabe recordar que el jovencito fue diagnosticado a temprana edad con artrogriposis múltiple congénita, una rara enfermedad que compromete la formación de sus huesos y reduce su movilidad. Por esa razón, estuvo utilizando silla de ruedas y gran parte de su vida la ha pasado entre hospitales y procedimientos médicos.  

PUEDES VER: Antonio Pavón conmueve con desgarrador testimonio sobre la enfermedad que padece Antoñito: "No caminaba"

lr.pe

Antonio Pavón se emociona al ver caminar solo a Antoñito

Antonio Pavón, exintegrante de 'Esto es guerra', compartió un video en el que captó el preciso momento en que su hijo Antoñito, quien el 14 de abril cumplirá 13 años, camina sin ayuda de nadie durante su rehabilitación en el extranjero.

El jovencito se trasladaba con unos aparatos en las piernas, mientras detrás de él un especialista analizaba al detalle sus movimientos. Al final del recorrido, su padre lo esperaba en la meta y le daba aliento. Al llegar donde él, el torero, totalmente emocionado, extendió la mano para felicitarlo.

En las imágenes también estuvo presente la modelo trujillana Joi Sánchez, pareja de Pavón, quien se mostraba orgullosa e incluso no podía creer lo que veía. Cuando Antoñito llegó al final del recorrido, ella aplaudió sin parar y le expresó toda su felicidad.

PUEDES VER: La difícil carrera que quiere estudiar el hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, inspirada en su enfermedad

lr.pe

Usuarios se preguntan dónde está Sheyla Rojas, madre de Antoñito

En la publicación, numerosos usuarios se mostraron conmovidos por el gran logro alcanzado por Antoñito y también felicitaron a Antonio Pavón y Joi Sánchez por estar siempre pendientes del menor. Sin embargo, un grupo de cibernautas criticó a Sheyla Rojas al afirmar que la influencer se está perdiendo momentos significativos al lado de su hijo.

No obstante, su comunidad de seguidores defendió a la exintegrante de 'Esto es guerra' y aseguró que ella es quien “consigue el dinero para que su hijo pueda atenderse” y que “está trabajando duro para que su hijo viva bien”. En la actualidad, Sheyla Rojas radica en México junto a su novio, el empresario Sir Winston, y se dedica de lleno a su faceta como influencer en redes sociales.  

Notas relacionadas
Sheyla Rojas desata rumores de ruptura con Sir Winston tras casi cinco años de relación: "No me merezco esto"

Sheyla Rojas desata rumores de ruptura con Sir Winston tras casi cinco años de relación: "No me merezco esto"

LEER MÁS
Sheyla Rojas evalúa revertir sus procedimientos estéticos: "Me había puesto tanto ácido hialurónico"

Sheyla Rojas evalúa revertir sus procedimientos estéticos: "Me había puesto tanto ácido hialurónico"

LEER MÁS
Sheyla Rojas confiesa querer casarse y reclama a su novio Sir Winston por la demora: "Espera que los chanchos vuelen"

Sheyla Rojas confiesa querer casarse y reclama a su novio Sir Winston por la demora: "Espera que los chanchos vuelen"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

LEER MÁS
Participantes de 'La Granja VIP Perú' dejan el encierro total después de un mes para votar en las Elecciones 2026: proceso es transmitido en vivo

Participantes de 'La Granja VIP Perú' dejan el encierro total después de un mes para votar en las Elecciones 2026: proceso es transmitido en vivo

LEER MÁS
Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

LEER MÁS
'Urraco' de Magaly Medina enfurece con la ONPE por demoras para abrir su mesa de votación: "¡No se puede!"

'Urraco' de Magaly Medina enfurece con la ONPE por demoras para abrir su mesa de votación: "¡No se puede!"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo se sincera y confiesa cuántas veces le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio: "Lamento..."

Gustavo Salcedo se sincera y confiesa cuántas veces le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio: "Lamento..."

LEER MÁS
¿A qué se dedica Ducelia Echevarría y qué negocios tiene la exchica reality tras dejar la televisión para vivir en Pozuzo?

¿A qué se dedica Ducelia Echevarría y qué negocios tiene la exchica reality tras dejar la televisión para vivir en Pozuzo?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima Provincias: conoce a la lista de candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Lima Metropolitana: lista de partidos y candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

Elecciones en Pasco: estos son los candidatos al Senado y Diputados para los comicios 2026

Espectáculos

Bad Bunny 'se hace presente' en el país durante elecciones y manda profundo mensaje: "Perú es clave, no es una frase, es un hecho"

Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

'Urraco' de Magaly Medina enfurece con la ONPE por demoras para abrir su mesa de votación: "¡No se puede!"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lima Provincias: conoce a la lista de candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Lima Metropolitana: lista de partidos y candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

Elecciones en Pasco: estos son los candidatos al Senado y Diputados para los comicios 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025