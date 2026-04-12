Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

El torero español Antonio Pavón no pudo contener su felicidad al ver que su hijo Antoñito, fruto de su relación con Sheyla Rojas, reconocida exchica reality peruana, ha logrado caminar sin ayuda durante el proceso de rehabilitación que viene recibiendo en el extranjero.

Cabe recordar que el jovencito fue diagnosticado a temprana edad con artrogriposis múltiple congénita, una rara enfermedad que compromete la formación de sus huesos y reduce su movilidad. Por esa razón, estuvo utilizando silla de ruedas y gran parte de su vida la ha pasado entre hospitales y procedimientos médicos.

Antonio Pavón se emociona al ver caminar solo a Antoñito

Antonio Pavón, exintegrante de 'Esto es guerra', compartió un video en el que captó el preciso momento en que su hijo Antoñito, quien el 14 de abril cumplirá 13 años, camina sin ayuda de nadie durante su rehabilitación en el extranjero.

El jovencito se trasladaba con unos aparatos en las piernas, mientras detrás de él un especialista analizaba al detalle sus movimientos. Al final del recorrido, su padre lo esperaba en la meta y le daba aliento. Al llegar donde él, el torero, totalmente emocionado, extendió la mano para felicitarlo.

En las imágenes también estuvo presente la modelo trujillana Joi Sánchez, pareja de Pavón, quien se mostraba orgullosa e incluso no podía creer lo que veía. Cuando Antoñito llegó al final del recorrido, ella aplaudió sin parar y le expresó toda su felicidad.

Usuarios se preguntan dónde está Sheyla Rojas, madre de Antoñito

En la publicación, numerosos usuarios se mostraron conmovidos por el gran logro alcanzado por Antoñito y también felicitaron a Antonio Pavón y Joi Sánchez por estar siempre pendientes del menor. Sin embargo, un grupo de cibernautas criticó a Sheyla Rojas al afirmar que la influencer se está perdiendo momentos significativos al lado de su hijo.

No obstante, su comunidad de seguidores defendió a la exintegrante de 'Esto es guerra' y aseguró que ella es quien “consigue el dinero para que su hijo pueda atenderse” y que “está trabajando duro para que su hijo viva bien”. En la actualidad, Sheyla Rojas radica en México junto a su novio, el empresario Sir Winston, y se dedica de lleno a su faceta como influencer en redes sociales.