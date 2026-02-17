Sheyla Rojas encendió las alarmas en el mundo del espectáculo peruano tras publicar una serie de frases que dejaron entrever que habría finalizado su relación, de casi cuatro años, con el empresario mexicanos Sir Winston. Tras ello, Magaly Medina analizó las historias de Instagram de la exchica reality, publicadas el lunes 16 de febrero.

Uno de los mensajes que llamó la atención de Medina Vera es uno en el que se lee un texto con tono reflexivo, enfocado en el amor propio, donde destaca la frase: "Soy mi prioridad". El texto se completa con el siguiente mensaje: "Sé cuáles son todas aquellas cosas que me hacen sentir bien y me encargo de hacerla." Además, habla acerca de poner límites, tener tiempo para una misma y rodearse de personas que sumen.

Magaly Medina analiza publicaciones de Sheyla Rojas

Fiel a su característico estilo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' compartió la reflexión de Rojas y señaló que es cierta, pues "todo empieza por casa. Te quieres tú y los demás te querrán, porque tú sabes el nivel de amor que te puedes dar. Menos de eso, no se puede recibir. Si tú te valoras muchísimo, te sabes valiosa, lógicamente que vas a querer que los demás te valoren, te cuiden y te traten como te mereces".

A interpretación de la conductora de espectáculos, la frase sería una indirecta con un destinatario concreto: Sir Winston. Además, también compartió un mensaje donde Sheyla Roja hacía alusión a "pasar de página" y "eres la mujer soñada de otro hombre". Para Medina no cabía duda de a quién iba dirigido el mensaje.

Sheyla Rojas y Sir Winston terminaron, según Magaly Medina

Magaly Medina siguió analizando las publicaciones de Sheyla Rojas. Una en particular, publicada el 14 de febrero, día de San Valentín, decía: "Nunca fui tan valiente como el día que después de pensarlo mil veces dije: 'No me merezco esto', y me fui". Esto fue respaldado por la presentadora, quien agregó que todos merecemos ser felices y vivir en paz.

Según la popular 'Urraca', su equipo de investigación indagó y pudo constatar que Sheyla Rojas y Sir Winston tuvieron una pelea fuerte, por lo que estarían pasando por un distanciamiento o crisis. "Pero según mis bien informados dateros, ellos ya se reconciliaron. Osea, ya pasó el vendaval, ya pasó la tormenta", reveló.