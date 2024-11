Durante una reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', Antonio Pavón y su pareja, Joi Sánchez, se sentaron frente a Magaly Medina para una entrevista que no dejó ningún tema sin tocar. Desde el inicio de su relación en 2015 hasta los difíciles momentos de infidelidad, la pareja compartió su historia con franqueza y transparencia.

Pavón, conocido torero, comentó sobre los primeros años de su relación con Sánchez, subrayando que comenzaron como amigos antes de desarrollar una conexión más profunda. Sin embargo, Magaly Medina no tardó en traer a colación el polémico episodio de infidelidad de Pavón con una participante de un reality show, lo que añadió tensión a la conversación.

Antonio Pavón y su infidelidad hacia Joi Sánchez

“Nosotros nos conocemos desde el 2015, éramos amigos”, comentó Antonio Pavón sobre el inicio de su relación con Joi Sánchez. Por su parte, Magaly recordó cuando el torero "sacó los pies del plato" con una participante del reality en el que participaba. Pavón no evadió el tema y explicó: “Se rompió la relación, pero pusimos en la balanza los pros y los contras. Hablé muy bien con ella”.

La respuesta de Joi Sánchez fue contundente y reveladora: "Mejor quédate calladito que te ves más bonito". Además, mostró rechazo a que su pareja ingrese nuevamente a un reality: "Él está advertido", señaló. Antonio Pavón no dudó en expresar sus sentimientos actuales hacia Joi Sánchez, destacando la felicidad que siente a su lado. “Ahora no me considero infiel,” afirmó Pavón, “Me considero una persona plenamente feliz. Tengo a la mujer más bonita del mundo y estamos construyendo una bonita familia”.

Antonio Pavón y Joi Sánchez planean tener un hijo

Antonio Pavón y Joi Sánchez no podrían estar más felices en esta etapa de su relación. El torero español aseguró que están listos para dar el paso y sueñan con tener una hija que complete su felicidad. Sin embargo, aseguró que recurrirá a la ciencia para lograr este sueño.

"Nos gustaría visitar a una clínica de fertilidad para que Joi pueda tener el mejor óvulo y yo pueda tener el mejor esperma, que estemos muy tranquilos a la hora de que el niño o la niña nazca venga con toda la salud del mundo. Y yo creo que hoy, gracias a Dios y a la ciencia, es posible, estamos manos a la obra”, aseguró

Joi, por su parte, mencionó que desea tener un solo hijo, asegurando que sería suficiente para ella. La pareja ya comparte una vida junto a Antoñito, el hijo de Pavón con Sheyla Rojas, en una hermosa casa frente al mar.