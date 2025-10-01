Sheyla Rojas reapareció en redes sociales para revelar que estuvo internada en un hospital de México debido a una celulitis infecciosa, la cual se originó por un golpe. La situación fue tan delicada que incluso tuvo que ser intervenida, aunque la exchica reality prefirió no dar más detalles sobre ese aspecto privado.

“Estuve internada. Lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa y pensé que era un simple golpe. Pero no era así. Era algo inexplicable que no se curaba con pastillas ni medicamentos. No podía ni sentarme”, explicó con la voz entrecortada la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Sheyla Rojas explica que estuvo internada en hospital mexicano por una celulitis infecciosa

A través de sus historias de Instagram, Sheyla Rojas narró los momentos de angustia que vivió al presentar una celulitis infecciosa, a la que un inicio no le prestó mayor atención por desconocer la gravedad de la infección. “Fui a la farmacia y me dijeron que tenía una celulitis infecciosa y pues pensé que era un simple golpe. Entonces no le preste atención, dije ‘ah, no pasa nada’”, contó la modelo de 38 años quien radica en México.

“Pero al día siguiente, estuvo un poco más inflamado, pero dije, será el golpe. Me comencé a poner hielo y me calmó un poco el dolor. Igual fui a entrenar y eso empeoró toda la inflamación. Se me hizo una pelota súper grande en la parte de la cadera y me recontra dolía. Me quemaba la piel. Era una cosa inexplicable”, señaló la influencer.

Novio de Sheyla Rojas se impresionó por la infección que sufrió la modelo

Sheyla Rojas confesó que el dolor llegó a ser tan intenso que ya no podía ni sentarse. Ante ello, decidió contarle a su pareja, el empresario mexicano ‘Sir Winston’, quien se mostró sorprendido por cómo había soportado tanto tiempo con la infección en su cuerpo.

“Le dije a Luis (Sir Winston), gordo vamos al hospital porque me duele muchísimo, no aguanto y mira cómo se me ha inflamado. Le enseñe y me dijo, ‘no, que esta horrible, como has aguantado’. En el hospital me dijeron que me tenían que internar”, narró la modelo.

“Dije que me van a dar pastillas medicamentos y con eso me curare, pero mentira. No bajo nada la inflamación y me tuvieron que intervenir, pero bueno no les quiero contar todo. Fue una semana muy difícil. Todo lo que ocasionó un simple golpe. Ahora tengo que seguir con descanso.”, compartió Sheyla Rojas, quien también agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.