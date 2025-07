Antonio Pavón fue el reciente invitado de 'El valor de la verdad'. El torero español se llevó S/25.000 al responder 20 preguntas sobre su vida amorosa, infidelidades, 'affaires' y sobre su hijo. Este último punto hizo conmover hasta las lágrimas al exchico reality, quien recordó en el programa de Beto Ortiz los duros momentos que padeció junto al pequeño Antoñito debido a la delicada enfermedad que padece: artrogriposis múltiple congénita. "Lo pasé muy mal, lloraba todos los días", expresó visiblemente angustiado.

'Tomate' Barraza, uno de sus acompañantes en el 'sillón blanco', reveló que fue testigo de la dura lucha que tuvo Pavón Galán durante aquellos años y soltó un dato revelador, el cual, fue confirmado por el propio europeo. "Él me abrazaba, lloraba y me decía 'hermano, mi hijo no camina'", indicó.

Antonio Pavón y su conmovedor recuerdo sobre su pequeño hijo

Antonio Pavón recordó en 'El valor de la verdad' que estuvo separado durante varios años de su hijo con Sheyla Rojas. El torero admitió que las disputas internas entre ambos, además de la pandemia por el Covid 19 lo limitaron, sin embargo, asegura que estuvo presente en varios momentos dolorosos de la vida de Antoñito.

"Al principio fue por diferencia entre la mamá y yo, eso fue terrorífico. Después fue el tema de la pandemia, eso fue también otra cosa. El estar separado de mi hijo (...) después, lo he acompañado a Antoñito en sus operaciones en Estados Unidos, que entraba al quirófano, que salía, que la anestesia, los dolores de la fisioterapia...", expresó.

Tras esto, Carlos 'Tomate' Barraza señaló que acompañó en estos duros momentos a Antonio Pavón y resaltó su fortaleza para reponerse a este duro momento. "Algo que tengo que acotar y decirle al mundo, pero siempre estuvo en mi mente y en mi corazón '¿Cómo puede un padre ser tan fuerte? De verdad, tan fuerte y darle ese ánimo a su hijo, ¿no? Que es un pequeñito que le dolía, porque esas terapias son dolorosísimas. Son muy dolorosas, extremas, horas y horas para que el niño trate de (caminar)", reveló.