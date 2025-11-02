HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Influencer Sheyla Rojas aseguró que Antoñito, su hijo de solo 12 años, estaría con pareja. Habría pedido 25 euros a la novia de su padre para comprar un ramo de flores. 

Antoñito nació fruto de la relación entre Sheyla Rojas y el modelo español Antonio Pavón. Foto: Composición LR/Facebook.
Antoñito nació fruto de la relación entre Sheyla Rojas y el modelo español Antonio Pavón. Foto: Composición LR/Facebook.

Sheyla Rojas se encuentra en Perú junto a su novio, Sir Winston, y no pudo rechazar la invitación de su íntima amiga Magaly Medina para asistir a su programa. Durante la entrevista, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ habló de todo y sorprendió al asegurar que su hijo Antoñito, fruto de su relación con el español Antonio Pavón, estaría con enamorada a sus cortos 12 años.

“Es un niño que se está convirtiendo en un hombrecito hecho y derecho.  Yo sé que tenía arreglo de rosas y él me dice: 'no, mamá. Las rosas son solo para ti'. Yo sé que por ahí tiene una chica que le gusta o una amiguita, pero él sabe que soy una mamá media toxiquita en ese aspecto y le compras rosas a la enamorada, pero me dice que es para mí, yo me la creó", contestó la influencer, quien actualmente radica en México.

Sin embargo, la presentadora de ATV la sorprendió en vivo al soltar una infidencia y decirle entre risas: “Te engañó”.

Tras contar que su hijo de 12 años tendría pareja, Sheyla Rojas fue sorprendida por Magaly Medina, quien contó una infidencia que Joi Sánchez, novia de Antonio Pavón, le había comentado sobre el menor. La revelación dejó en evidencia que la influencer habría sido “engañada” por su propio heredero.

"Me estaba contando Joi que le pidió 25 euros porque quería regalarle un ramo de flores para una amiga", señaló muy seria la conductora de ‘Magaly TV: la firme’. De inmediato, Sheyla Rojas reaccionó sorprendida: "¿Pero me dijo que era para mí?", a lo que la ‘urraca’ le respondió: “Te engañó”. La anécdota generó risas entre ambos personajes.  

Sheyla Rojas se emociona al hablar de su hijo Antoñito

En otra parte de la entrevista, Sheyla Rojas reveló que su hijo Antoñito, quien vive en España junto a su padre Antonio Pavón y su pareja, la peruana Joi Sánchez, se ha convertido en todo un hombre y demuestra gran cariño por sus abuelos.  

"Es más grande que mi mamá. Está creciendo superbién, es un niño superpreocupado. Está con mis papás allá, los lleva de compras, trata de estar pendiente de ellos porque mi papá tiene más de 80 años y él los cuida muchos”, contó la exchica reality sobre su pequeño, quien nació con artrogriposis múltiple congénita, una rara enfermedad que afecta el desarrollo de las articulaciones y limita la movilidad.

