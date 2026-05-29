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Deportes

Partidos de hoy, viernes 29 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este viernes y con el inicio de la jornada 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú.

Atlético Grau, Cobresal y Niza juegan hoy viernes 29 de mayo. Foto: Liga 1/Liga de Primera/Ligue 1/composición LR
Atlético Grau, Cobresal y Niza juegan hoy viernes 29 de mayo. Foto: Liga 1/Liga de Primera/Ligue 1/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 29 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol europeo, especialmente de la Ligue 1. De igual manera, inicia la fecha 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, arranca la última jornada del Torneo Apertura, con el duelo entre Atlético Grau y CD Moquegua. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones. Con el campeonato ya definido, los clubes buscan cerrar con la mayor cantidad de puntos posibles. Por su parte, en Francia se vienen disputando los playoffs de permanencia en la primera división. Niza y Saint-Étienne se enfrentan para definir qué equipo estará presente en la Ligue 1 para la próxima temporada. En el primer partido, igualaron sin goles, así que todo se define este viernes.

PUEDES VER: Antonio Rizola, DT de selección peruana de vóley, hizo sopresivo análisis de Alianza Lima: "Ganó muchos partidos por demérito del adversario"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Atlético Grau vs CD Moquegua
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Niza vs Saint-Étienne
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Cobresal vs Ñublense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • U. de Concepción vs Unión La Calera
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • San Antonio vs Guabirá
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Santos vs Unión Minas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Juntos TV
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