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Shirley Arica renuncia en vivo a 'La granja VIP Perú' tras comentario de Paul Michael: "No quiero seguir acá"

La chica reality abandonó el programa luego de quebrarse tras un polémico comentario de Paul Michael y aseguró que priorizará su salud mental.

Shirley Arica abandona 'La granja VIP Perú'. Foto: composición LR/TikTok
Shirley Arica abandona 'La granja VIP Perú'. Foto: composición LR/TikTok
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Un tenso momento se vivió en la reciente edición de 'La granja VIP Perú', luego de que Shirley Arica anunciara en plena transmisión en vivo su renuncia definitiva al reality. La chica reality tomó la drástica decisión tras un fuerte enfrentamiento con Paul Michael durante el careo realizado el pasado 27 de mayo, en el que ambos protagonizaron una acalorada discusión frente a sus compañeros y a los conductores del programa.

Todo ocurrió cuando, al finalizar el enfrentamiento verbal, la pareja de Pamela López lanzó un comentario que generó la inmediata indignación de Arica. “¿Sigue tomando tus pastillas?”, expresó el cantante, frase que desató la molestia de la popular 'Reina de los realities', quien conversó rápidamente con Ethel Pozo y dejó en claro que no estaba dispuesta a tolerar más faltas de respeto dentro del programa, por lo que abandonó momentáneamente el set antes de regresar para confirmar su salida definitiva.

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Shirley Arica asegura que priorizará su salud mental tras abandonar el reality

Luego de varios minutos de tensión en vivo, Shirley Arica regresó al programa para comunicar oficialmente su decisión frente a todos sus compañeros y conductores. Pese a que Paul Michael intentó disculparse por el comentario realizado durante el careo, la exmodelo aseguró que ya había llegado a su límite dentro del reality de convivencia.

“Resumido, porque la televisión es corta, yo no voy a permitir otra falta de respeto más. Ya me han dicho mucho, ahora que el tema de las pastillas. Simplemente yo llego hasta acá, renuncio, no voy a seguir en el reality, es mi último día”, expresó. También dejó en claro que su bienestar emocional y mental será su prioridad tras abandonar el programa. “Por contrato me puedo ir, así que muchas gracias por la oportunidad. Pero mi salud mental es primero, mi tranquilidad también, y no quiero compartir la casa con gente así”, manifestó antes de retirarse nuevamente del set.

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Ante la inesperada decisión, Adolfo Aguilar intentó persuadirla para que reconsiderara su postura y le pidió tomarse un momento para pensar con calma. “Bueno, yo particularmente diría que si él tomara la posición de disculparse”, comentó el conductor mientras buscaba mediar en la situación.

Sin embargo, la chica reality se mostró firme en su decisión y aseguró que ya no quería continuar como parte del reality. “Sí, pero es que yo ya tomé una decisión, no tengo nada que pensar… me gustaría poder retirarme y, no sé, irme. O sea, no quiero seguir acá”, afirmó antes de abandonar definitivamente el programa en medio de la sorpresa de sus compañeros.

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