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Revelan el rol clave que habría cumplido Nadeska Widausky en red criminal que terminó con su captura por Interpol

Documento oficial señala a Nadeska Widausky como el 'cerebro' detrás de la red de proxenetismo a la cual habría pertenecido. Modelo peruana niega todo y asegura no haber cometido delito alguno.

Nadeska Widausky estuvo vinculada al caso Gerald Oropeza. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Nadeska Widausky estuvo vinculada al caso Gerald Oropeza. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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Nadeska Widausky, conocida figura mediática del espectáculo peruano, fue capturada en Lima por agentes de Interpol luego de que Bélgica emitiera una orden de arresto en su contra. La intervención se ejecutó en el marco de una Notificación Roja, mecanismo utilizado para ubicar y detener provisionalmente a personas requeridas por la justicia de otros países.

De acuerdo con dicho documento, la exbailarina habría cumplido un rol clave dentro de una presunta red criminal dedicada al proxenetismo. La alerta la señala como la persona encargada de captar víctimas mediante falsas promesas para luego obligarlas a ejercer la prostitución, acusación que la sitúa en el centro de una investigación vinculada al crimen transnacional.

PUEDES VER: Nadeska Widausky y la estrategia que uso para 'engañar' a la justicia: Interpol la descubrió y ordenó su inmediata captura

lr.pe

Nadeska Widausky se habría encargado de captar víctimas en Perú

Según la investigación internacional, Interpol buscaba a Nadeska Widausky bajo tres distintas identidades: Gallo Widausky, Nedaska y Bernar Galilea. El documento de la organización policial indica que existen 'indicios de una organización delictiva estructurada dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo, principalmente de Perú a Bélgica'.

En ese marco, se detalla que las víctimas eran captadas mediante falsas promesas y luego obligadas a ejercer la prostitución, mientras eran presionadas y amenazadas para entregar parte de sus ganancias.

El modus operandi de la red consistía en crear perfiles falsos de las víctimas con sus fotografías en una plataforma internacional, lo que facilitaba la explotación y el control sobre ellas.

Interpol consideró a Widausky una pieza clave en las operaciones, al participar directamente en las actividades de prostitución y en la captación de víctimas en Perú, lo que consolidaba su rol como figura central dentro de la red criminal.

PUEDES VER: La vez que la Fiscalía descubrió desbalance patrimonial de Nadeska Widausky de más de 762 mil soles: le confiscaron lujoso departamento

lr.pe

Nadeska Widausky afrontará audiencia de pedido de extradición

El Poder Judicial ha programado para este miércoles 27 de mayo, a las 11.00 horas, una audiencia virtual destinada a analizar la solicitud de extradición de Nadeska Widausky Gallo, requerida por la justicia de Bélgica. Durante la sesión se revisarán los documentos remitidos por el país solicitante y los procedimientos realizados tras la detención de la ciudadana peruana en Lima.

El requerimiento internacional se sustenta en investigaciones por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas. El caso será evaluado por el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, instancia encargada de examinar los trámites relacionados con la petición de extradición y determinar los pasos a seguir en este proceso judicial internacional.

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