La influencer espera dar el siguiente paso en su relación con su pareja. Foto: Composición LR

La influencer espera dar el siguiente paso en su relación con su pareja. Foto: Composición LR

Tras cinco años juntos, Sheyla Rojas y su novio Sir Winston continúan demostrando que su romance sigue firme. Aunque suelen mantenerse lejos del escándalo, ambos disfrutan de una relación estable que refleja la buena química que los une.

Sin embargo, la influencer reveló durante su reciente aparición en América Hoy que aun no recibe la anhelada propuesta de matrimonio. En vivo, contó que su pareja “la hace larga”, pese a que ella desea dar el siguiente paso y llegar al altar con el empresario mexicano.

TE RECOMENDAMOS ¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

Sheyla Rojas le reclama boda a ‘Sir Winston’

Entre risas y con su característico humor, la popular ‘Shey Shey’ habló sobre la larga espera del anillo y la incertidumbre que la genera que aun no haya una propuesta formal. La exconductora dejó en claro su intención de llegar al altar junto a su pareja.

“Me quiero casar y todavía la hacen larga. De hecho, siento que, si hay un compromiso, pero no sé. Desde el día número que estamos, se supone que dice que sí… Es algo que queremos hacer juntos; si está en sus planes, no es que él se niegue rotundamente, pero no sé, estará esperando el momento perfecto o que los chanchos vuelen, quizá”, confesó.

Magaly Medina reacciona al pedido de la influencer

La conductora de espectáculos, amiga de Sheyla Rojas, no pudo dejar pasar la oportunidad de comentar sobre la situación. Cabe recordar que ambas mantienen una buena relación fuera de cámaras, donde suelen compartir almuerzos, cenas y momentos con sus parejas.

“Shey Shey sigue pidiendo el anillo. Creo que es la primera vez que veo a una mujer tan empeñada en pedir matrimonio y a un hombre tan cerrado a no querer darle la famosa sortija de compromiso. Pero lo toma con buen humor y hasta se burla de ello”, señaló la urraca.

Asimismo, Medina reveló que este tema ya ha sido motivo de bromas entre ellas cuando están con Sir Winston, e incluso han recurrido a la canción ‘El Anillo Pa’ Cuando’, aunque el evita la conversación.

“Luis se hace el loco cada vez que le hablan del anillo y siempre le hemos puesto la canción ‘El anillo pa cuando’ y él mira para otro lado. ¿Qué estará esperando? ¿comprarle el anillo de la Georgina? De repente lo está buscando y no lo encuentra o quizá tiene miedo de dar el siguiente paso”, agregó Magaly.