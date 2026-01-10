HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Espectáculos

Sheyla Rojas evalúa revertir sus procedimientos estéticos: "Me había puesto tanto ácido hialurónico"

La ex chica reality, quien reside desde hace cinco años en México, habló sobre su vida personal con sus miles de seguidores en TikTok. Además, señaló que percibe cierta flacidez en algunas zonas de su rostro.

Sheyla Rojas y sus cirugías Foto: Composición
Sheyla Rojas y sus cirugías Foto: Composición

Sheyla Rojas sorprendió al revelar que está considerando revertir algunos de los procedimientos estéticos que se ha realizado en el rostro. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la exchica reality habló sobre su vida personal y sobre el último retoque facial que se aplicó recientemente. Según explicó, siente que se colocó una cantidad excesiva de ácido hialurónico y que los resultados no fueron los que esperaba.

“Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que… ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave”, comentó Rojas, quien reside en México desde hace cinco años.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gemelos paletazos envían fuerte crítica a Magaly Medina por su cercanía con Sheyla Rojas: 'Doble moral'

lr.pe

Sheyla Rojas y sus intervenciones estéticas

Sheyla Rojas se ha sometido a múltiples procedimientos estéticos a lo largo de los años, incluyendo una rinoplastia reconstructiva, una cirugía de seno y diversos retoques en los labios. También recibió un tratamiento para corregir el exceso de volumen provocado por rellenos previos, los cuales le generaron una parálisis facial temporal y celulitis infecciosa en la cadera, condición que requirió una cirugía de emergencia.

“Yo dije: ‘Me van a poner medicamentos, voy a tomar pastillas y con eso va a bajar’. Mentira. No bajó absolutamente nada la inflamación y obviamente me tuvieron que intervenir”, declaró en el pasado sobre la operación de emergencia. Asimismo, precisó que permaneció varios días hospitalizada debido a las complicaciones en su salud.

PUEDES VER: Sheyla Rojas confiesa que 'sueña' con tener un hijo con Sir Winston y vuelve a pedirle que le proponga matrimonio: 'Han pasado 5 años'

lr.pe

¿Quién es Sheyla Rojas?

Sheyla Rojas Rivadeneira es una personalidad de televisión y modelo peruana radicada en México. Se desempeñó como conductora del magacín semanal 'Estás en todas' y como competidora en los programas de telerrealidad 'Esto es guerra' y 'Combate'.

Inició su carrera televisiva a los 23 años, en 2011, debutando en el reality de competencia física 'Combate'. Permaneció allí durante varias temporadas hasta su salida en 2012, debido a su embarazo producto de su relación con el extorero español Antonio Pavón.

Notas relacionadas
Sheyla Rojas confiesa querer casarse y reclama a su novio Sir Winston por la demora: "Espera que los chanchos vuelen"

Sheyla Rojas confiesa querer casarse y reclama a su novio Sir Winston por la demora: "Espera que los chanchos vuelen"

LEER MÁS
'Gemelos paletazos' envían fuerte crítica a Magaly Medina por su cercanía con Sheyla Rojas: "Doble moral"

'Gemelos paletazos' envían fuerte crítica a Magaly Medina por su cercanía con Sheyla Rojas: "Doble moral"

LEER MÁS
Sheyla Rojas confiesa que 'sueña' con tener un hijo con Sir Winston y vuelve a pedirle que le proponga matrimonio: "Han pasado 5 años"

Sheyla Rojas confiesa que 'sueña' con tener un hijo con Sir Winston y vuelve a pedirle que le proponga matrimonio: "Han pasado 5 años"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

LEER MÁS
Alexandra Horler expone por primera vez la delicada condición médica que aqueja a su bebé: “Si no mejora, necesitará cirugía”

Alexandra Horler expone por primera vez la delicada condición médica que aqueja a su bebé: “Si no mejora, necesitará cirugía”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Espectáculos

Connie Chaparro dedica romántico mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio: “Una vida construida con amor y respeto”

Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: “Quedará increíble”

Suheyn Cipriani presume su beso con el streamer Macarius y se dedican tiernas palabras: “Mi bebé”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025