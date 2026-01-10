Sheyla Rojas sorprendió al revelar que está considerando revertir algunos de los procedimientos estéticos que se ha realizado en el rostro. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la exchica reality habló sobre su vida personal y sobre el último retoque facial que se aplicó recientemente. Según explicó, siente que se colocó una cantidad excesiva de ácido hialurónico y que los resultados no fueron los que esperaba.

“Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que… ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave”, comentó Rojas, quien reside en México desde hace cinco años.

Sheyla Rojas y sus intervenciones estéticas

Sheyla Rojas se ha sometido a múltiples procedimientos estéticos a lo largo de los años, incluyendo una rinoplastia reconstructiva, una cirugía de seno y diversos retoques en los labios. También recibió un tratamiento para corregir el exceso de volumen provocado por rellenos previos, los cuales le generaron una parálisis facial temporal y celulitis infecciosa en la cadera, condición que requirió una cirugía de emergencia.

“Yo dije: ‘Me van a poner medicamentos, voy a tomar pastillas y con eso va a bajar’. Mentira. No bajó absolutamente nada la inflamación y obviamente me tuvieron que intervenir”, declaró en el pasado sobre la operación de emergencia. Asimismo, precisó que permaneció varios días hospitalizada debido a las complicaciones en su salud.

¿Quién es Sheyla Rojas?

Sheyla Rojas Rivadeneira es una personalidad de televisión y modelo peruana radicada en México. Se desempeñó como conductora del magacín semanal 'Estás en todas' y como competidora en los programas de telerrealidad 'Esto es guerra' y 'Combate'.

Inició su carrera televisiva a los 23 años, en 2011, debutando en el reality de competencia física 'Combate'. Permaneció allí durante varias temporadas hasta su salida en 2012, debido a su embarazo producto de su relación con el extorero español Antonio Pavón.