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Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson y ganadora de ‘Yo soy’, defiende su talento: “Tengo la dicha de ser la primera imitadora del ‘Rey del pop’”

Gabriela Villanueva, campeona de 'Yo Soy', se mostró orgullosa de convertirse en la primera imitadora de Michael Jackson en el Perú y asegura que no todos pueden replicar la magia del 'Rey del pop' en los escenarios.

Gabriela Villanueva, campeona de 'Yo Soy', es la sensación del tributo a Michael Jackson en Perú. Su presentación será el 8 de mayo en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión
Gabriela Villanueva, campeona de 'Yo Soy', es la sensación del tributo a Michael Jackson en Perú. Su presentación será el 8 de mayo en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Gabriela Villanueva ha sido la sensación de ‘Yo soy’, no solo por su gran parecido a Michael Jackson, sino por su gran talento en el baile. Desde el primer día, la joven deleitó al jurado con su impecable imitación y logró coronarse como campeona de la segunda temporada del programa, en el 2025. Desde entonces, no ha dejado de tener presentaciones, tanto en Lima como en diversas partes del Perú.

Gabriela Villanueva, considerada una de las mejores imitadoras de Michael Jackson en la región, ha dedicado años a perfeccionar la técnica vocal y de baile del artista. Su participación en ‘Yo Soy’ no solo le valió el reconocimiento del jurado, sino también el respaldo de una legión de seguidores que hoy la posicionan como la referente número uno del tributo a Jackson en el Perú. 

La talentosa imitadora de Michael Jackson ha cautivado al jurado y al público, perfeccionando su técnica vocal y de baile. Foto: difusión

La talentosa imitadora de Michael Jackson ha cautivado al jurado y al público, perfeccionando su técnica vocal y de baile. Foto: difusión

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Imitadora de Michael Jackson defiende su talento

La campeona de ‘Yo soy’ presentará el tributo a Michael Jackson más grande del Perú en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde recreará la histórica gira ‘Bad World Tour’, la primera gira en solitario que consagró al Rey del Pop como una leyenda global. La cita está pactada para el próximo viernes 8 de mayo. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Gabriela Villanueva, reconocida por su impecable e impactante caracterización de Michael Jackson, se mostró emocionada por este gran tributo en el Parque de la Exposición. “Hay lugares donde la magia está a punto de suceder. Y esta vez la historia se va a sentir más viva que nunca. Muchos buscan imitar la magia que Michael Jackson transmitía en el escenario, esa magia que cautivó a millones de personas alrededor del mundo; la misma magia que me cautivó a mí desde que tenía cinco años”, manifestó.

“Michael era mucho más que espectáculos, era la prueba viva de que los sueños se cumplen y hoy tengo la dicha de ser la primera imitadora del Rey del pop en el Perú, en llevar su música a un lugar tan especial como el Parque de la Exposición y por eso quiero invitarlos a que vivan esa experiencia”, añadió emocionada.

Gabriela Villanueva, campeona de 'Yo Soy', se presentará el 8 de mayo en el Parque de la Exposición. Foto: difusión

Gabriela Villanueva, campeona de 'Yo Soy', se presentará el 8 de mayo en el Parque de la Exposición. Foto: difusión

Imitadora de Michael Jackson rendirá gran tributo a su ídolo

Este evento, impulsado por Brilla América Espectáculos, marca un precedente histórico en la escena del entretenimiento local; ya que es la primera vez que un artista salido de las filas del programa ‘Yo Soy’ se presenta en solitario en el anfiteatro del Parque de la Exposición, reafirmando el nivel de excelencia y la gran acogida del público hacia el talento de Villanueva. 

Más que un concierto, los asistentes vivirán una recreación meticulosa de la gira que rompió récords a finales de los 80. El show contará con coreografías icónicas, efectos visuales y sonido y réplicas exactas de los trajes utilizados por el artista durante 1987 y 1988. Entre los temas que no faltarán están ‘Bad’, ‘Smooth Criminal’, ‘The Way You Make Me Feel’ y ‘Man in the Mirror’. 


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