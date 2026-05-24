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La relación entre Greissy Ortega y Allison Pastor volvió a convertirse en tema de conversación luego de que resurgieran versiones sobre un supuesto distanciamiento familiar. La colombiana fue consultada nuevamente por los rumores y decidió responder públicamente para aclarar cómo es actualmente el vínculo con la hermana de su prometido.

Durante sus declaraciones, la hermana de Milena Zárate descartó tener conflictos con la chica reality y sostuvo que la falta de encuentros entre ambas se debe principalmente a las múltiples actividades y responsabilidades que cada una mantiene en su vida diaria. Sin embargo, una frase relacionada con su futura boda con Randol llamó especialmente la atención, ya que fue dirigida directamente a su cuñada.

Greissy Ortega asegura tener buena relación con Allison Pastor, pero advierte

Greissy Ortega explicó que tanto ella como Allison Pastor tienen rutinas completamente distintas, motivo por el cual no suelen coincidir con frecuencia. La influencer recordó que la deportista se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales, entrenamientos y vida familiar junto a su esposo, el cantante y actor Erick Elera.

“Ella tiene sus cosas que hacer, tiene una vida, tiene su esposo, su hijo, su trabajo y su gimnasio. Yo soy mamá de cuatro niños y también tengo mis responsabilidades”, expresó al ser consultada sobre el tema.

La colombiana también comentó que recientemente no coincidieron durante las celebraciones por el Día de la Madre, debido a que Allison viajó junto al popular Joel, de 'Al fondo hay sitio', mientras ella compartió esa fecha con su suegra y otros integrantes de la familia Pastor.

No obstante, la declaración que más repercusión generó estuvo relacionada con su próxima boda con Randol Pastor. Greissy Ortega afirmó que espera contar con la presencia de Allison en esa fecha especial y dejó entrever que una ausencia sí podría interpretarse como una señal de distanciamiento.

“Si no va a mi matrimonio, ahí sí algo se quebró”, manifestó la hermana de Milena Zárate, aunque inmediatamente aclaró que no cree que eso ocurra y remarcó que entre los hermanos siempre existirá cariño.

Randol Pastor señala no tener problemas con su hermana

Por su parte, Randol Pastor también decidió pronunciarse sobre los rumores relacionados con Allison Pastor. El prometido de Greissy Ortega descartó cualquier tipo de enfrentamiento familiar y aseguró que mantiene una relación cercana con su hermana.

“Nunca ha habido ningún problema. Estoy bien con mi hermana”, declaró Randol al ser consultado sobre las especulaciones que circularon en los últimos meses.