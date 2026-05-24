HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Greissy Ortega sorprende al lanzar fuerte advertencia a Allison Pastor, hermana de su pareja Randol: "Si no va a mi matrimonio..."

Greissy Ortega aclaró cómo es actualmente su relación con Allison Pastor y le mandó un mensaje directo. Además, reveló lo que sucedería si no va a su matrimonio con Randol.

Greissy Ortega y Randol Pastor se casarán próximamente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Greissy Ortega y Randol Pastor se casarán próximamente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

La relación entre Greissy Ortega y Allison Pastor volvió a convertirse en tema de conversación luego de que resurgieran versiones sobre un supuesto distanciamiento familiar. La colombiana fue consultada nuevamente por los rumores y decidió responder públicamente para aclarar cómo es actualmente el vínculo con la hermana de su prometido.

Durante sus declaraciones, la hermana de Milena Zárate descartó tener conflictos con la chica reality y sostuvo que la falta de encuentros entre ambas se debe principalmente a las múltiples actividades y responsabilidades que cada una mantiene en su vida diaria. Sin embargo, una frase relacionada con su futura boda con Randol llamó especialmente la atención, ya que fue dirigida directamente a su cuñada.

PUEDES VER: Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

lr.pe

Greissy Ortega asegura tener buena relación con Allison Pastor, pero advierte

Greissy Ortega explicó que tanto ella como Allison Pastor tienen rutinas completamente distintas, motivo por el cual no suelen coincidir con frecuencia. La influencer recordó que la deportista se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales, entrenamientos y vida familiar junto a su esposo, el cantante y actor Erick Elera.

“Ella tiene sus cosas que hacer, tiene una vida, tiene su esposo, su hijo, su trabajo y su gimnasio. Yo soy mamá de cuatro niños y también tengo mis responsabilidades”, expresó al ser consultada sobre el tema.

La colombiana también comentó que recientemente no coincidieron durante las celebraciones por el Día de la Madre, debido a que Allison viajó junto al popular Joel, de 'Al fondo hay sitio', mientras ella compartió esa fecha con su suegra y otros integrantes de la familia Pastor.

No obstante, la declaración que más repercusión generó estuvo relacionada con su próxima boda con Randol Pastor. Greissy Ortega afirmó que espera contar con la presencia de Allison en esa fecha especial y dejó entrever que una ausencia sí podría interpretarse como una señal de distanciamiento.

“Si no va a mi matrimonio, ahí sí algo se quebró”, manifestó la hermana de Milena Zárate, aunque inmediatamente aclaró que no cree que eso ocurra y remarcó que entre los hermanos siempre existirá cariño.

PUEDES VER: Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

lr.pe

Randol Pastor señala no tener problemas con su hermana

Por su parte, Randol Pastor también decidió pronunciarse sobre los rumores relacionados con Allison Pastor. El prometido de Greissy Ortega descartó cualquier tipo de enfrentamiento familiar y aseguró que mantiene una relación cercana con su hermana.

“Nunca ha habido ningún problema. Estoy bien con mi hermana”, declaró Randol al ser consultado sobre las especulaciones que circularon en los últimos meses.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Greissy Ortega impacta al revelar que su cuñada Allison Pastor se alejó de ella y explica por qué: “Nadie se puede meter en la relación de nadie”

Greissy Ortega impacta al revelar que su cuñada Allison Pastor se alejó de ella y explica por qué: “Nadie se puede meter en la relación de nadie”

LEER MÁS
Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

LEER MÁS
¿Quién es Alexandra Morillo? La modelo peruana que causa revuelo en redes por su participación en casting de Victoria’s Secret

¿Quién es Alexandra Morillo? La modelo peruana que causa revuelo en redes por su participación en casting de Victoria’s Secret

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto en ‘La granja VIP’ al revelar por qué no podía separarse de Christian Cueva pese a múltiples infidelidades

Pamela López rompe en llanto en ‘La granja VIP’ al revelar por qué no podía separarse de Christian Cueva pese a múltiples infidelidades

LEER MÁS
Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

LEER MÁS
Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

LEER MÁS
Zully presenta oficialmente a ‘Cañita’ como su pareja y tiktoker confiesa: "Llevamos dos meses de relación"

Zully presenta oficialmente a ‘Cañita’ como su pareja y tiktoker confiesa: "Llevamos dos meses de relación"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025