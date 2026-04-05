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Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Sharik Danae, exfinalista de 'Yo soy', se convierte en la nueva voz de Corazón Serrano tras ganar un exigente casting internacional, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la cumbia peruana.

Sharik Danae posee experiencia en el canto por su participación en 'Yo soy'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Sharik Danae posee experiencia en el canto por su participación en 'Yo soy'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La agrupación de cumbia Corazón Serrano ya tiene nueva voz femenina. Tras semanas de expectativa por su casting internacional, el esperado anuncio se realizó el domingo 5 de abril durante un evento en Comas, donde se reveló a la ganadora que se integrará a la delantera del popular grupo. La elegida fue Sharik Danae, una joven cantante que logró destacar entre numerosas postulantes gracias a su talento, carisma y sólida experiencia en escenarios.

Con tan solo 19 años, Sharik Danae no es una desconocida en el mundo artístico. La cantante participó en el programa 'Yo soy' en sus ediciones 'kids', 'Nueva generación' y 'Duplas perfectas', donde demostró su capacidad vocal y desenvolvimiento escénico. Su elección como nueva integrante de Corazón Serrano marca un paso importante en su carrera musical, consolidándola como una de las promesas jóvenes de la cumbia peruana.

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¿Quién es Sharik Danae, la nueva cantante de Corazón Serrano?

Sharik Danae es una joven cantante peruana que ha ganado notoriedad por su potente voz y capacidad interpretativa, cualidades que la llevaron a destacar como imitadora de Mon Laferte en el programa 'Yo soy'. Su evolución artística ha sido evidente desde muy temprana edad: inició su camino en la música a los 12 años y, con el paso del tiempo, logró posicionarse como tres veces finalista del popular concurso televisivo, consolidando una conexión especial con el público gracias a la intensidad emocional de sus presentaciones.

Más allá de su faceta como imitadora, Sharik Danae también ha desarrollado una carrera como solista. A los 14 años lanzó sus primeras canciones inéditas, como 'Un día más', 'Cada vez' y 'Soñando', temas que exploran emociones como la esperanza, el desamor y la nostalgia, dentro del género de la balada pop romántica.

Posteriormente, continuó ampliando su repertorio con sencillos como 'Alma intoxicada', 'Quédate esta noche' y 'Si no es contigo', reafirmando su estilo vocal versátil y poderoso que hoy la llevan a ser una de las voces de Corazón Serrano.

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Corazón Serrano presenta a Sharik Danae como su nueva voz

La agrupación Corazón Serrano apostó por un proceso riguroso para encontrar a su nueva integrante femenina. Para ello, organizó un multitudinario casting en Lima que reunió a decenas de talentosas participantes. El jurado estuvo conformado por los hermanos Edwin Leodan y Lorenso Guerrero, figuras clave dentro de la orquesta, así como por el reconocido productor internacional Sergio George, quien aportó su experiencia en la industria musical.

Tras varias semanas de evaluaciones, el grupo finalmente anunció que Sharik Danae sería la elegida para sumarse a sus filas. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la orquesta, donde compartieron una emotiva imagen de la joven artista visiblemente conmovida. “Tenemos nueva integrante. Felicitaciones, Sharik Danae”, se lee en la publicación que acompañó la fotografía, en la que la cantante aparece llorando de emoción tras conocer el resultado.

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