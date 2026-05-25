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Jota Benz confirma distanciamiento con Jazmín Pinedo desde hace varios años y descarta hacer las paces: "No me nace"

Jota Benz asegura que no mantiene comunicación con Jazmín Pinedo, expareja de su hermano, y aclara que cualquier acercamiento será en privado, solo si surge de manera natural.

Jota Benz y Jazmín Pinedo han protagonizado fuertes cruces verbales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jota Benz y Jazmín Pinedo han protagonizado fuertes cruces verbales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Tras su retiro de 'Esto es guerra' por decidir mantener su barba, Jota Benz reapareció públicamente en el pódcast 'Sin + que decir' para referirse a la relación conflictiva con Jazmín Pinedo, quien fue pareja de su hermano, Gino Assereto. Durante la conversación, el exchico reality dejó en claro que no busca una reconciliación forzada ni exponerse ante la prensa.

El chico reality explicó que los enfrentamientos recientes con la conductora de '+ Espectáculos' han incluido intercambios de palabras que llevaron asuntos personales a la esfera pública, lo que generó incomodidad y reafirmó su decisión de mantener distancia hasta que considere apropiado acercarse.

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Jota Benz revela que no se habla con Jazmín Pinedo desde hace varios años

En declaraciones para el pódcast que conduce María Pía Copello, Jota Benz señaló que mantiene una prolongada falta de comunicación con Jazmín Pinedo, a pesar de que ella es madre de su sobrina.

“Yo no hablo con ella hace muchísimo tiempo. Simplemente nos alejamos, no hablamos hace mucho”, aseguró con firmeza.

El también cantante destacó que, durante estos años, no ha existido un vínculo cercano ni conversaciones directas, lo que explica la persistencia de tensiones personales.

Además, mencionó que cualquier eventual acercamiento con Jazmín Pinedo dependerá exclusivamente de su iniciativa personal y no de la presión mediática ni de expectativas externas.

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Jota Benz no quiere sentirse forzado a hacer las paces con Jazmín Pinedo

Ante la sugerencia de la conductora de limar asperezas mediante una llamada o conversación privada, Jota Benz fue categórico: no tomará contacto con Jazmín Pinedo hasta que realmente lo sienta necesario.

“Eso lo tengo que hacer cuando me nazca, no quiero hacerlo de manera forzada. Si más adelante me nace hacerlo, lo haré. No lo tengo que comentar, o decir ya por fin hoy arreglé mis temas”, afirmó.

El exchico reality enfatizó que cualquier intento de reconciliación sería completamente privado y descartó interacciones públicas, ya que prefiere no alimentar el morbo en los medios de comunicación.

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