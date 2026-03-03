Gabriela Villanueva, Michael Jackson de 'Yo soy', se despide de uno de sus bailarines con emotivo mensaje: "Con la esperanza de que no sea el final"
Gabriela Villanueva también se disculpó con la imitadora de Whitney Houston. "Lo siento si no fue como esperábamos", escribió. Además, reflexionó sobre los últimos acontecimientos en su vida personal y sobre el escenario.
- Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''
- Imitador de Randy de 'Yo soy' acusa a su compañero de intentar agredirlo: "Me esté sacando en cara un plato de comida"
Gabriela Villanueva, ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Allí relató a sus más de 96 millones de seguidores los momentos "buenos y malos" que ha atravesado en las últimas semanas. La imitadora del rey del pop precisó: "Necesito compartirlas para liberarme".
En la primera parte de su mensaje, la joven, de 21 años, agradeció a su público "con total honestidad" y de forma genuina las muestras de amor que siempre le hacen llegar por su talento y desempeño sobre el escenario. "Son noches llenas de caricias más dulces al corazón, y eso es algo que no olvido y que me mantiene de pie", agregó.
Emotivo mensaje de la imitadora del rey del pop
PUEDES VER: Fans lloran de la emoción al ver a Gabriela Villanueva, imitadora peruana de Michael Jackson, en concierto en vivo
Imitadora de Michael Jackson y conmovedora despedida
Gabriela Villanueva se tomó un momento para despedirse del bailarín Felipe Vásquez, quien afrontará nuevos desafíos profesionales tras acompañar a la imitadora del rey del pop en diversas presentaciones artísticas. "Recuerdo a veces abrir mi Instagram y ver que me ponías como colaboradora en las coreografías del MJ que hacía". ¿Cuántos mensajes enviamos para trabajar juntos?", rememoró la cantante.
"Ahora te vas y prometes que regresarás. Aunque es difícil, mi deber como hermana es estar para mis hermanos, y eso implica entender realmente qué quieren hacer para ser felices", reflexionó Villanueva, sin revelar qué camino emprenderá el bailarín. "Te amo hermano. Vuelve pronto a los espectáculos", finalizó.
PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: 'Seguir en la música'
Gabriela Villanueva le dedica tiernas palabras a imitadora de Whitney Houston
La joven artista también tuvo palabras de agradecimiento y buenos deseos para Jolie, su compañera en 'Yo soy', y dejó en claro que es "fan de su talento" y de la fuerza con la que ha batallado para estar donde está, y, "a pesar de todo, mantener esa sonrisa que a veces suele esconder por complejos tontos".
Gabriela se mostró feliz de ver brillar a Jolie, dar todo su potencial en el canto y mejorar cada día. "Ahora la veo brillar más que nunca, y me alegra saber que sigue creyendo en sí misma". Sin entrar en detalles, Villanueva se disculpó. "Lo siento si no fue como esperábamos, a veces la vida da giros inesperados, y a veces las relaciones de transforma".
Gabriela Villanueva le dedica tierno mensaje a Jolie