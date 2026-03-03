Gabriela Villanueva, ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Allí relató a sus más de 96 millones de seguidores los momentos "buenos y malos" que ha atravesado en las últimas semanas. La imitadora del rey del pop precisó: "Necesito compartirlas para liberarme".

En la primera parte de su mensaje, la joven, de 21 años, agradeció a su público "con total honestidad" y de forma genuina las muestras de amor que siempre le hacen llegar por su talento y desempeño sobre el escenario. "Son noches llenas de caricias más dulces al corazón, y eso es algo que no olvido y que me mantiene de pie", agregó.

Emotivo mensaje de la imitadora del rey del pop

Imitadora de Michael Jackson y conmovedora despedida

Gabriela Villanueva se tomó un momento para despedirse del bailarín Felipe Vásquez, quien afrontará nuevos desafíos profesionales tras acompañar a la imitadora del rey del pop en diversas presentaciones artísticas. "Recuerdo a veces abrir mi Instagram y ver que me ponías como colaboradora en las coreografías del MJ que hacía". ¿Cuántos mensajes enviamos para trabajar juntos?", rememoró la cantante.

"Ahora te vas y prometes que regresarás. Aunque es difícil, mi deber como hermana es estar para mis hermanos, y eso implica entender realmente qué quieren hacer para ser felices", reflexionó Villanueva, sin revelar qué camino emprenderá el bailarín. "Te amo hermano. Vuelve pronto a los espectáculos", finalizó.

Gabriela Villanueva le dedica tiernas palabras a imitadora de Whitney Houston

La joven artista también tuvo palabras de agradecimiento y buenos deseos para Jolie, su compañera en 'Yo soy', y dejó en claro que es "fan de su talento" y de la fuerza con la que ha batallado para estar donde está, y, "a pesar de todo, mantener esa sonrisa que a veces suele esconder por complejos tontos".

Gabriela se mostró feliz de ver brillar a Jolie, dar todo su potencial en el canto y mejorar cada día. "Ahora la veo brillar más que nunca, y me alegra saber que sigue creyendo en sí misma". Sin entrar en detalles, Villanueva se disculpó. "Lo siento si no fue como esperábamos, a veces la vida da giros inesperados, y a veces las relaciones de transforma".