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Facundo González, conocido popularmente como el ‘Wacho’ de 'Esto es guerra', anunció el lunes 25 de mayo el fin de su relación con la modelo extranjera Oriana Marzoli y puso punto final a un romance que duró poco más de dos años. A través de su cuenta oficial de Instagram, el argentino compartió un mensaje cargado de emotividad: "Cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor", dejando entrever que, a pesar de la ruptura, la historia estuvo marcada por momentos significativos y crecimiento personal.

La relación comenzó frente a las cámaras del programa chileno 'Ganar o Servir', donde surgió el romance que rápidamente captó la atención del público. A lo largo de estos años, la pareja superó la distancia y disfrutó de viajes por distintos lugares del mundo, consolidando un vínculo que, aunque llegó a su fin, dejó una huella importante en la vida de ambos.

Comunicado de Facundo González.

Facundo González anuncia el final de su romance con Oriana Marzoli

Después de varios años compartiendo momentos felices en redes sociales, Facundo González decidió comunicar a sus seguidores el fin de su relación con Oriana Marzoli.

"Queremos compartir con ustedes que, hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con ORI (…) Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrá"

El modelo argentino resaltó que, a pesar de la separación, el respeto y la amistad mutua continuarán presentes, y dejó claro que la decisión se tomó de manera consciente y con afecto.

"Fueron dos años de momentos muy felices y una relación muy sana. Pedimos respeto a nuestra intimidad en estos momentos y gracias por todo el cariño que nos dieron", acotó el integrante de 'Esto es guerra'.

Facundo González y Oriana Marzoli: historia de amor de los chicos reality

El romance entre Oriana Marzoli y Facundo González surgió de manera inesperada durante su participación en un reality show chileno. Lo que comenzó como un encuentro casual frente a las cámaras se transformó rápidamente en una conexión especial que sorprendió a ambos.

En una entrevista previa con People, el ‘guerrero’ recuerda que su intención inicial no era enamorarse. “Entré al programa para divertirme, pasarla bien y conocer gente. Siempre he llevado una vida bastante agitada y soltera, con muy pocas relaciones serias, así que no buscaba nada romántico”, expresó.

Sin embargo, la presencia de Oriana cambió por completo sus planes y la química entre ellos se volvió evidente desde el primer momento.

“Teníamos cosas en común, nos divertíamos mucho, había conexión en todo sentido, entonces nos enganchamos”, enfatizó.