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¿Quién es Alexandra Morillo? La modelo peruana que causa revuelo en redes por su participación en casting de Victoria’s Secret

La modelo peruana de 29 años desfiló en el casting presencial de Victoria’s Secret, donde compartió escenario con sus compatriotas Natalie Vértiz y Luciana Fuster.

Alexandra Morillo brilló en pasarela del casting de Victoria’s Secret. Foto: composición LR/Instagram
Alexandra Morillo brilló en pasarela del casting de Victoria’s Secret. Foto: composición LR/Instagram
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Alexandra Morillo se convirtió en una de las peruanas que causó revuelo en redes sociales luego de participar en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado en Miami. Aunque figuras como Natalie Vértiz y Luciana Fuster también estuvieron presentes en la importante convocatoria internacional, la modelo peruana llamó la atención de miles de usuarios por su elegante pasarela frente al jurado, integrado por reconocidas personalidades de la industria, entre ellas la supermodelo Gigi Hadid.

“Todavía me cuesta creerlo. Desde chiquitita soñaba con algún día poder estar cerca de algo así. Esto representa muchísimo. No solo por la marca, sino por lo que significa: los años de trabajo, los castings, los rechazos, los viajes, las pasarelas, los momentos en los que una duda de sí misma y, aun así, sigue”, expresó la joven en uno de los videos que compartió al enterarse de su admisión en el casting.

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¿Quién es Alexandra Morillo y cuál es su trayectoria?

Alexandra Morillo no es ajena al mundo de los certámenes de belleza y las pasarelas internacionales. La modelo de 29 años es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y, a lo largo de los últimos años, construyó una sólida carrera dentro de la industria del modelaje. En 2019 logró posicionarse dentro del top 10 del Miss Asia Pacífico, mientras que en 2020 obtuvo el título de Miss World Perú Lima, con lo que se consolidó como una de las representantes nacionales con mayor proyección.

Además, en 2023 fue coronada como Miss Perú USA, reconocimiento que le permitió continuar fortaleciendo su carrera internacional. Alexandra también marcó un precedente dentro de los concursos de belleza peruanos, ya que en septiembre de 2022 se convirtió en la primera candidata casada en participar en el Miss Perú, luego de que la franquicia internacional modificara sus estatutos. Actualmente, está casada con Jorge Masvidal, expeleador de artes marciales mixtas de la UFC.

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Antes de enfocarse por completo en su carrera como modelo, la joven también tuvo una breve aparición televisiva. En septiembre de 2020 participó en el desaparecido reality 'La ruta del amor' de Latina, programa en el que intentó captar la atención de Diego Chávarri. Sin embargo, años después logró posicionarse en escenarios internacionales y ahora forma parte del grupo de modelos peruanas que participaron en el casting presencial de Victoria’s Secret, el cual ha generado repercusión en redes sociales por su destacada presencia en la pasarela.

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