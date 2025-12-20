La segunda temporada de ‘Yo Soy’ 2025 alcanzó su cierre luego de varias semanas marcadas por exigencia artística y presentaciones que cautivaron tanto al jurado como a la audiencia. Este sábado 20 de diciembre, los finalistas pisaron el escenario en un concierto en vivo para disputar el trofeo y el reconocimiento máximo del programa de imitación de Latina Televisión. La vencedora de la noche fue Gabriela Villanueva como Michael Jackson.

La gala decisiva ofreció expectativa, sorpresas y un nivel interpretativo destacado. En segundo lugar quedaron los imitadores de Green Day, mientras el tercer lugar se llevó Melissa Ángeles como Alejandra Guzmán.

Green Day, Alejandra Guzmán y Michael Jackson sorprendieron en la primera parte de la final de 'Yo Soy'

La agrupación Green Heart, conformada por Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, mostró total compromiso con sus personajes al interpretar a Green Day. Su presentación con 'American Idiot' motivó al público presente, quienes aplaudieron y cantaron cada verso. Por su parte, la participante que encarnó a Alejandra Guzmán interpretó 'Yo te esperaba', causando gran emoción entre los jueces. Al finalizar, recibió una ovación de pie que resaltó su esfuerzo y entrega.

En esa misma línea, Gabriela, encargada de personificar a Michael Jackson, abrió su presentación con 'Billie Jean'. La calidad de su performance sorprendió al jurado, quien se levantó de sus asientos para reconocer su talento.

Segunda parte de la competencia en 'Yo soy'

Inicialmente se contemplaba eliminar a un participante antes de la segunda ronda, pero los jueces decidieron que los tres finalistas continuaran, aumentando la expectativa para definir al ganador.

La segunda fase inició con Green Heart como Green Day, quienes interpretaron 'Basket Case', sumando emoción con la participación de Diana Sánchez en el público. Luego subió al escenario la imitadora de Alejandra Guzmán con 'Eternamente Bella', encantando nuevamente al público con su carisma y energía. Finalmente, Gabriela cerró la noche con la interpretación de Michael Jackson y cantó ‘Thriller’.