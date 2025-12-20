HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

La gran final de 'Yo Soy' 2025 dejó presentaciones memorables y un cierre lleno de emoción. Gabriela Villanueva se consagró ganadora y obtuvo S/ 20.000.

Final de Yo Soy 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar
Final de Yo Soy 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

La segunda temporada de ‘Yo Soy’ 2025 alcanzó su cierre luego de varias semanas marcadas por exigencia artística y presentaciones que cautivaron tanto al jurado como a la audiencia. Este sábado 20 de diciembre, los finalistas pisaron el escenario en un concierto en vivo para disputar el trofeo y el reconocimiento máximo del programa de imitación de Latina Televisión. La vencedora de la noche fue Gabriela Villanueva como Michael Jackson.

La gala decisiva ofreció expectativa, sorpresas y un nivel interpretativo destacado. En segundo lugar quedaron los imitadores de Green Day, mientras el tercer lugar se llevó Melissa Ángeles como Alejandra Guzmán.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gran final de ‘Yo soy’ 2025 en vivo: Imitadores de Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day compiten por ser el mejor de la temporada

lr.pe

Green Day, Alejandra Guzmán y Michael Jackson sorprendieron en la primera parte de la final de 'Yo Soy'

La agrupación Green Heart, conformada por Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, mostró total compromiso con sus personajes al interpretar a Green Day. Su presentación con 'American Idiot' motivó al público presente, quienes aplaudieron y cantaron cada verso. Por su parte, la participante que encarnó a Alejandra Guzmán interpretó 'Yo te esperaba', causando gran emoción entre los jueces. Al finalizar, recibió una ovación de pie que resaltó su esfuerzo y entrega.

En esa misma línea, Gabriela, encargada de personificar a Michael Jackson, abrió su presentación con 'Billie Jean'. La calidad de su performance sorprendió al jurado, quien se levantó de sus asientos para reconocer su talento.

PUEDES VER: Franco Cabrera recibe sorpresa por su cumpleaños en la final de 'Yo Soy' 2025: 'No me esperaba esto'

lr.pe

Segunda parte de la competencia en 'Yo soy'

Inicialmente se contemplaba eliminar a un participante antes de la segunda ronda, pero los jueces decidieron que los tres finalistas continuaran, aumentando la expectativa para definir al ganador.

La segunda fase inició con Green Heart como Green Day, quienes interpretaron 'Basket Case', sumando emoción con la participación de Diana Sánchez en el público. Luego subió al escenario la imitadora de Alejandra Guzmán con 'Eternamente Bella', encantando nuevamente al público con su carisma y energía. Finalmente, Gabriela cerró la noche con la interpretación de Michael Jackson y cantó ‘Thriller’.

Notas relacionadas
Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas

Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas

LEER MÁS
¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

LEER MÁS
Final de 'Yo Soy 2025': ¿cuándo es y cómo votar por tu favorito desde la app de Latina?

Final de 'Yo Soy 2025': ¿cuándo es y cómo votar por tu favorito desde la app de Latina?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

LEER MÁS
¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

LEER MÁS
Evelyn Vela comparte sentido mensaje tras revelar problemas de salud de su nieto: “Uno de los peores momentos”

Evelyn Vela comparte sentido mensaje tras revelar problemas de salud de su nieto: “Uno de los peores momentos”

LEER MÁS
Franco Cabrera recibe sorpresa por su cumpleaños en la final de 'Yo Soy' 2025: “No me esperaba esto”

Franco Cabrera recibe sorpresa por su cumpleaños en la final de 'Yo Soy' 2025: “No me esperaba esto”

LEER MÁS
Mayra Goñi regresa a la TV con 'Valentina Valiente', novela que protagonizará con Rodrigo Brand, actor mexicano con quien fue ampayada

Mayra Goñi regresa a la TV con 'Valentina Valiente', novela que protagonizará con Rodrigo Brand, actor mexicano con quien fue ampayada

LEER MÁS
Frank Manosalva, cantante de Son Altomayo, genera polémica por sugerente videoclip con su compañera Valeria Prado

Frank Manosalva, cantante de Son Altomayo, genera polémica por sugerente videoclip con su compañera Valeria Prado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025