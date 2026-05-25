"Tenemos petróleo y aun así importamos el 80% del combustible que usamos cada día", advierten expertos reunidos por La República | Nano Banana | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

"Tenemos petróleo y aun así importamos el 80% del combustible que usamos cada día", advierten expertos reunidos por La República | Nano Banana | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

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El Perú tiene petróleo en su subsuelo. Tiene cuencas activas, infraestructura de extracción y décadas de experiencia en el sector. Aun así, importa más del 80% del combustible que consume cada día. Esa contradicción —conocida, documentada y postergada por gobiernos de todos los colores— será el centro del segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético, que el Grupo La República celebra este lunes 25 de mayo a las 3 de la tarde, en plena campaña de segunda vuelta y con dos candidatos que hasta ahora han evitado hablar del tema con seriedad.

Participarán Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de PetroPerú; y Humberto Campodónico, uno de los especialistas en energía más influyentes del país. Tres voces con visiones distintas sobre el rol del Estado en el sector y sobre qué debe hacer el próximo gobierno en sus primeros 100 días para reducir una dependencia importadora que le cuesta al país miles de millones de dólares al año.

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Un país que produce petróleo y aun así lo compra afuera

La brecha entre lo que el Perú produce y lo que consume es uno de los datos más reveladores y menos discutidos de la economía nacional. El país extrae alrededor de 30 mil barriles diarios de petróleo. Su demanda supera los 300 mil. La diferencia —270 mil barriles que hay que comprar en el mercado internacional cada día— se paga en dólares, a precio de mercado global, con toda la volatilidad que eso implica.

El conflicto en el Golfo Pérsico ha recordado con brutalidad lo que significa esa dependencia. Cuando el barril sube, sube el precio de la gasolina, el diésel y el GLP. Sube el costo del transporte. Sube el precio de los alimentos. Sube la inflación. Y el Perú, a diferencia de países con reservas estratégicas consolidadas, no tiene un colchón que lo proteja de esos shocks. La vulnerabilidad no es coyuntural. Es estructural y lleva décadas agravándose por la caída sostenida de la exploración petrolera nacional: en los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el país, mientras Colombia perfora 80 por año.

PetroPerú: privatizar, reestructurar o refundar

El caso más político del debate será el de PetroPerú. La empresa estatal atraviesa una crisis que ya ocupa titulares, pero que la campaña electoral ha tratado de forma superficial, sin abordar la pregunta de fondo: ¿qué debe ser PetroPerú en el Perú que viene?

Los tres panelistas han presidido la empresa en distintos momentos y tienen diagnósticos que la narrativa dominante no recoge. La refinería de Talara —la inversión más grande de la historia de PetroPerú— tiene una vida útil estimada de 60 años y, según las principales calificadoras de riesgo internacionales, podría generar entre 400 y 500 millones de dólares anuales de EBITDA. Eso no es una empresa quebrada. Es una empresa con una deuda grande, una historia reciente de mala gestión y una gobernanza que el propio Congreso destruyó en 2013 con un cambio de ley introducido sin debate en la ley ómnibus del presupuesto.

El foro evaluará qué hacer con ese escenario. Si privatizarla, transfiriendo su gestión al sector privado. Si reestructurarla, manteniendo la propiedad estatal, pero cambiando radicalmente su modelo de operación. O si redefinir su papel como instrumento estratégico de abastecimiento y estabilidad de precios en un mercado donde los grifos de PetroPerú cobran entre 20 y 40% menos que los privados en muchas regiones del país.

La agenda que la segunda vuelta esquiva

El foro de este lunes llega en el momento más crítico del calendario electoral. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen menos de dos semanas para convencer a los peruanos de que son la mejor opción para gobernar el país. Pero el plan de Proinversión sobre el futuro de PetroPerú —que divide la empresa en unidades de negocio separadas— estará listo recién en diciembre. Es decir, el próximo gobierno lo heredará sin resolver y sin consenso político.

A eso se suma la pregunta sobre el petróleo como parte de la matriz energética. El mundo avanza hacia las renovables, pero las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que el petróleo y el gas seguirán siendo la base del consumo energético global hasta al menos el año 2060. El Perú, con una capacidad de refinación conjunta de 195 mil barriles diarios entre Talara y La Pampilla, sigue sin poder cubrir su propio consumo. Seguirá importando. Y cada barril importado es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en él.

Son las preguntas que Ochoa, Narváez y Campodónico intentarán responder este lunes. Las mismas que los candidatos deberían estar respondiendo en sus mítines y en sus planes de gobierno.

El primer foro del ciclo dejó una advertencia que este diario no está dispuesto a dejar caer: el Perú tiene gas para 10 años y petróleo que no explora. Tiene recursos energéticos que no aprovecha y una dependencia importadora que le cuesta miles de millones anuales. Y tiene una campaña electoral que habla de todo menos de eso.

El foro es este lunes 25 de mayo a las 4.00 p. m. La elección es el 7 de junio. El tiempo para exigir respuestas de Estado empieza con este diálogo.