¡No se quedó callado! Álvaro Daniel Menas, imitador de Frank Sinatra, respondió con firmeza a los usuarios en redes sociales que lo critican tras la filtración de sus audios sobre Fernando Sosa, el intérprete de Gustavo Cerati de ‘Yo soy’.

A través de una transmisión en vivo, el cantante no dudó en confrontar los comentarios negativos que le dejaban en tiempo real e incluso se mostró decidido a eliminar de su plataforma a los detractores.

Frank Sinatra de 'Yo soy' responde tras críticas

Durante el live, el imitador de Frank Sinatra fue contundente. Cuando leyó el mensaje de una internauta que mencionaba la polémica de los comentarios filtrados, Álvaro manifestó: “Si ya sabemos todos qué dice el audio, si ya sabemos que está ahí, ¿por qué lo repites? Si lo podemos escuchar. Abúrrete, por favor. Pueden sacar a esa gente que nada que ver”.

En esa línea, se enfrentó con ironía a un usuario que le escribió que “le faltaba humildad”. “Felizmente”, manifestó entre risas. Recordamos que, en las grabaciones en cuestión, el exparticipante de ‘Yo soy’ alentaba al voto por Ricardo Martín, quien posteriormente ganó la final con su caracterización de Liam Gallagher. Además, aseguró que Sosa no merecía el triunfo. Aunque admitió que estaría feliz si eso sucediera, dejó en claro que para él Ricardo debía ser el campeón no solo por su destacada imitación, sino también por su calidad de persona y la persistencia que lo llevó hasta ese lugar tras varios castings en 10 años.

Imitador de Frank Sinatra envía mensaje a sus detractores

Más adelante, Álvaro precisó que su respuesta frontal no iba dirigida a los fans del imitador de Gustavo Cerati ni a las observaciones en general, sino en particular a los internautas que le faltaban el respeto. “A las personas que comentan malcriadeces. Con ellos. Yo sé que están aburridos, que no tienen nada qué hacer, probablemente no tienen planes hoy día porque probablemente no tenga muchos amigos. (…). Imagínense, si a esas personas, que debería importarles, no les importa, imagínate a mí. A mí no me importa”, agregó.

Además, aprovechó la oportunidad para desmentir que le tiraron objetos a su salida del canal Latina tras la final de ‘Yo soy’. “Había cuatro gatos que gritaron cosas que nada que ver. Me tomé fotos con 500 de mis fans y me fui tranquilo a mi casa Nadie me hizo nada. No es por mí, realmente no me importa. ‘Sasa’, ya puedes sacar a quien sea, bloquear, lo que quieras”, sentenció.