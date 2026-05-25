HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP
Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP     Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP     Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP     
Política

Poder Judicial confirma condena de 9 años contra gobernadora de Lima por peculado

Rosa Vásquez fue condenada el 2025. Este año el Juzgado ratificó su decisión y ordenó su captura inmediata. Además, se le pide el pago de reparación civil por S/1.900.000 junto a Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por su participación en delitos contra la administración pública.

Poder Judicial confirma condena de 9 años contra gobernadora de Lima por peculado
Poder Judicial confirma condena de 9 años contra gobernadora de Lima por peculado
Escuchar
Resumen
Compartir

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este confirmó, por unanimidad, la condena de nueve años de prisión contra la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez, por el delito de peculado doloso.

Únete a nuestro canal de política y economía

Además, se ordenó su captura inmediata y una reparación civil de S/1.900.000. Este pago deberá ser abonado de manera conjunta con Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por su participación en delitos contra la administración pública.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE ELECTORAL: RESUMEN COMPLETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La condena en primera instancia se dictó en diciembre último, tras una investigación por irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado como alcaldesa de Huarochirí.

De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Juzgado determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos de peculado por apropiación y falsificación de documento.

La organización criminal 'Los compadres de la corrupción' utilizaba el aparato estatal para el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos.

Los cargos

La condena impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la Dircocor se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.

De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Tribunal determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos de peculado por apropiación y falsificación de documento. Se acreditó un perjuicio económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.

En el mismo proceso judicial, se investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con la obra, donde se detectaron rúbricas falsificadas en resoluciones gerenciales que permitieron el desembolso de fondos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jueza ordena a ocho hijos pagar pensión de S/1.715 a su madre de 94 años postrada en cama

Jueza ordena a ocho hijos pagar pensión de S/1.715 a su madre de 94 años postrada en cama

LEER MÁS
Petroperú: Poder Judicial admite demanda de amparo de trabajadores contra decreto de privatización

Petroperú: Poder Judicial admite demanda de amparo de trabajadores contra decreto de privatización

LEER MÁS
PPK: Poder Judicial rechaza archivar investigación por presunto lavado de activos en 2016

PPK: Poder Judicial rechaza archivar investigación por presunto lavado de activos en 2016

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Llaman la atención al médico José Recoba de Fuerza Popular por mostrar una foto de Pedro Castillo durante el debate

Llaman la atención al médico José Recoba de Fuerza Popular por mostrar una foto de Pedro Castillo durante el debate

LEER MÁS
ONPE: Contraloría determina responsabilidad en 10 funcionarios tras irregularidades en la primera vuelta

ONPE: Contraloría determina responsabilidad en 10 funcionarios tras irregularidades en la primera vuelta

LEER MÁS
Nueve congresistas pasarán de ganar menos del sueldo mínimo a más de 32 mil soles

Nueve congresistas pasarán de ganar menos del sueldo mínimo a más de 32 mil soles

LEER MÁS
José Domingo Pérez anuncia querella contra Rosangella Barbarán por acusación sobre mascotas de PPK

José Domingo Pérez anuncia querella contra Rosangella Barbarán por acusación sobre mascotas de PPK

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de Elecciones 2026

Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de Elecciones 2026

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025