¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

"No hemos visto una audición de Michael Jackson así", señaló Jely tras ver este casting en 'Yo soy' 2025. Incluso 'Cachín' se animó a decir que, si por él fuera, la mandaba de frente a la final.

Imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy' obtuvo la aprobación unánime del jurado.
Imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy' obtuvo la aprobación unánime del jurado.

El sueño del jurado y los fanáticos de 'Yo soy' finalmente se hizo realidad: una imitación de Michael Jackson logró superar el casting de la segunda temporada. Pero no se trata de cualquier participante, sino de una joven arequipeña que sorprendió a todos con su talento. En su audición, Gabriela Villanueva dejó boquiabiertos a los jueces y al público, cumpliendo el anhelo expresado en la edición anterior del programa: ver al 'Rey del Pop' representado con altura en el escenario.

Con una puesta en escena impecable, que combinó canto y baile al estilo inconfundible de Jackson, Gabriela demostró ser una imitadora a la altura del ícono musical, cuya leyenda sigue viva a 16 años de su partida. Su presentación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fans ya la perfilan como una de las favoritas. Muchos no solo esperan verla en las galas, sino que ya la consideran su "caballo ganador".

Imitador de Diego Bertie conmueve en 'Yo soy' 2025: jurado se quiebra al recordar al fallecido actor peruano

Mujer arequipeña sorprende al imitar a Michael Jackson en casting de 'Yo soy' 2025

El jurado de 'Yo soy' 2025 prometió una temporada llena de sorpresas, y en apenas tres días de casting, los talentos que desfilaron superaron todas las expectativas. Entre ellos, Gabriela se robó las miradas con una imitación impactante de Michael Jackson. Su presencia escénica, vestuario y gestos lograron que tanto el público como los jueces quedaran cautivados desde el primer instante, generando una atmósfera de expectativa que crecía segundo a segundo.

Cuando Gabriela inició su interpretación del clásico 'Billie Jean', con movimientos y expresiones faciales que evocaban al 'Rey del Pop', la emoción fue tal que Jely Reátegui y Ricardo Morán se abrazaron de felicidad. Su actuación mantuvo la atención de todos, pero el momento cúspide llegó cuando ejecutó un paso lunar en su sitio, provocando la reacción espontánea de Franco Cabrera: "Eso no lo había visto ni en Michael", manifestó el conductor.

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

¿Qué dijo el jurado sobre la imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy' 2025?

Tras la presentación de Gabriela, Jely destacó su precisión escénica y la calidad de su caracterización. "No hemos visto una audición de Michael Jackson así", señaló. Aunque reconoció que hubo dificultades en los agudos, especialmente en momentos de mayor exigencia vocal, valoró el trabajo previo de la participante como una base sólida para seguir perfeccionando su técnica. "Con clases urgentes, lo vas a conseguir", afirmó antes de darle su voto afirmativo.

Carlos Alcántara 'Cachín' se mostró profundamente conmovido. Como fan del 'Rey del Pop', confesó que durante años esperó ver una imitación que estuviera a la altura del ícono. "Siempre quise que hubiera un imitador y ahora como jurado hemos tenido algunos que solo se acercan a la parodia… acá estoy viendo casi todo", expresó. Incluso reveló que si por él hubiese sido la enviaba directamente a la final. Luego de ello, le dio el "sí" a su actuación, con lo que la joven arequipeña logró el pase a la siguiente etapa del concurso.

Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: "Eres muy conmovedora"

Imitadora de Michael Jackson pasa audición de 'Yo soy'

Ricardo Morán, por su parte, elogió el compromiso de Gabriela y reconoció que el jurado apostó por ella desde el primer momento. Aunque admitió que hubo pasajes vocales que no salieron como se esperaba, valoró su astucia al evitar una nota fallida en la segunda oportunidad. "Lo que estás tratando de hacer es muy difícil", dijo, subrayando que la voz en los graves y estrofas estaba bien trabajada, pero que aún faltaba pulir los agudos característicos de Jackson. Aun así, le dio la bienvenida al programa y la animó a buscar apoyo especializado.

La participante, visiblemente emocionada, agradeció la oportunidad y se comprometió a trabajar intensamente para mejorar. "Siento que le he hecho justicia a un artista que necesita un imitador aquí", declaró. La joven, quien contó ante los jurados que su inicio en el mundo artístico fue a través del drag y las imitaciones con playback, aseguró que está lista para asumir el reto vocal con más preparación. Su promesa de seguir esforzándose para ofrecer el show que el público merece cerró una audición que ya se perfila como una de las más memorables del programa.

