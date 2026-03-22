Imitador de Gustavo Cerati cría que todos eran familia en 'Yo soy' Foto: Composición LR | Yo soy

Imitador de Gustavo Cerati cría que todos eran familia en 'Yo soy' Foto: Composición LR | Yo soy

La victoria del Imitador de Liam Gallagher (Ricardo Martín) estuvo marcada por la polémica. En los exteriores de las instalaciones de Latina Televisión, Fernando Sosa, quien imitó por seis semanas a Gustavo Cerati, se pronunció sobre un audio filtrado en redes sociales. En este, el imitador de Frank Sinatra (Álvaro Daniel Mena), aseguraba que Sosa no merecía ganar.

Tras la filtración, el imitador de clásicos como 'De música ligera' y 'Persiana americana' realizó una transmisión en vivo por TikTok. Agradeció al público que lo apoyó gala tras gala y comentó sobre el polémico audio de WhatsApp. "Obvio que es verdad. O sea, que es su voz", aseguró.

Imitador de Gustavo Cerati creía que todos eran una familia en 'Yo soy'

Sosa también fue consultado sobre si mantiene amistad con los cuatro finalistas del programa de imitación. Respondió: "Claro que sí. Soy amigo de Liam, de Gael (imitador de Marciano Cantero), de Julio Iglesias (...) Yo creí, de verdad, que los cinco finalistas éramos todos amigos, pero bueno, ya vieron que no. Me apena mucho porque los considera parte de mi familia", declaró el imitador del líder de Soda Stereo.

En la misma línea, y pese a la polémica, destacó su respeto por el talento de Álvaro Daniel Menas. "Mi respeto y admiración para él. Es un talentazo con la voz”, acotó. Además, enfatizó que no comparte las opiniones de la comunidad de Frank Sinatra, quienes lo defienden por ser ‘transparente’.

"Nada chicos. Eso no está bien y apoyar esto está muy mal porque no es ser buena persona ni directo ni transparente (...) La vida te devuelve todas las cosas que tú haces y eso es cierto, a mí me ha pasado, así que obren bien. El karma existe. Por favor, chicos, todos sean buenos. Es lo último que voy a decir sobre ese tema", concluyó.

¿Qué dijo el imitador de Frank Sinatra?

Horas antes de la gala final de 'Yo soy', círculo un audio en redes sociales, presuntamente del imitador de Fran Sinatra, donde afirmaba que el imitador del ídolo argentino no merecería el título de campeón de la temporada.

“Mañana tenemos que darlo todo por Liam Gallagher. No me importa si este audio se filtra, Gustavo Cerati no merece ganar”, se le escucha decir. Tras la filtración, los seguidores del programa aseguraron que estas palabras influyeron en que Sosa quedara en tercer lugar y no pasara a la recta final.