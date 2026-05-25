Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Stefany Camus, la modelo que semanas atrás fue ampayada besándose con Carlos Alcántara en una conocida discoteca de Barranco, volvió a generar polémica tras pronunciarse sobre su encuentro con el popular 'Cachín'. En la fiesta de lanzamiento del nuevo negocio del exchico reality Elías Montalvo, las cámaras de 'Amor y fuego' conversaron con ella para conocer qué ocurrió exactamente esa noche.

Sin embargo, nadie imaginó que Camus lanzaría una polémica frase contra el actor, que dejó sorprendidos a los conductores Rodrigo Gonzales, 'Peluchín', y Gigi Mitre. Los presentadores la calificaron como un comentario desafortunado, pues la modelo dejó entrever que personas de la edad de 'Cachín' podrían tener mal olor.

Stefany Camus lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara

Stefany Camus admitió que conoció ese mismo día en la discoteca a Carlos Alcántara y aseguró que el acercamiento entre ambos no pasó de besos y bailes sensuales. También descartó que el encuentro haya continuado en un lugar privado.

“Es mi amigo, después de eso hemos hablado. Pero no solo sale conmigo, sale con muchas. Él me cae muy bien. Está disfrutando su soltería y está con las hormonas alborotadas”, expresó muy sonriente la modelo.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la influencer se refirió a los 61 años del expataclaun con un comentario desatinado. “Es una persona agradable, para ser mayor... huele rico”, expresó antes de soltar una carcajada, lo que dejó sorprendidos a los conductores de 'Amor y fuego'.

PUEDES VER: Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

Peluchín y Gigi Mitre cuestionan comentario de Stefany Camus sobre 'Cachín'

Peluchín y Gigi Mitre reprodujeron en varias ocasiones las polémicas declaraciones de Stefany Camus, ya que no podían creer lo que escuchaban. Incluso, ambos reaccionaron con gestos de sorpresa y cuestionaron el comentario de la modelo.

“Oye, qué feo su comentario”, expresó en un inicio Gigi. Por su parte, 'Peluchín' también estaba en shock. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿A qué querías que oliera? ¿A pañal? ¿A berrinche? No entiendo. Ella habrá estado con gente mayor que huele raro, entonces”, finalizó.