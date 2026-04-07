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Política

Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026

Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados por el Callao en las Elecciones Generales 2026. Revisa quiénes postulan, cómo están conformadas las listas por partidos y otros detalles del proceso electoral.

El Callao se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)
El Callao se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 se celebrarán este domingo 12 de abril. No solo se elegirá al próximo ocupante del sillón presidencial, sino a los representantes del Parlamento, dividido por Cámara de Diputados y Senadores. Por ello, a continuación, consulta la relación completa de candidatos en el Callao y la forma en que quedaron estructuradas las listas.

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Candidatos a Diputados

Ahora Nación

  • Laura Flores Toledo (1)
  • Juan Guillermo Mancco Pérez (2)
  • Nataly Yasmyn Tafur (3)
  • Jhony David Idrogo Bejarano (4)

Alianza Electoral Venceremos

  • Dante Carmelino Alfaro Fontaine (1)
  • Edith Jenny Flores Gutiérrez (2)
  • Segundo Mercedes Barrantes Romero (3)
  • Karen Miluska Ávila Ponce (4)

Alianza para el Progreso

  • Antonio Castillo Rojo García Caballero (1)
  • Miluska Prieto Dávila (2)
  • Edgar León Ordoñez (3)
  • Nora Ávila Morante (4)

Avanza País

  • Peregrina Murillo Amable (1)
  • Xavier Bruno Castro (2)
  • Johanna Gutiérrez Alvarado (3)
  • Luis Cuba Sebastián (4)

Fe en el Perú

Este partido incluye a 23 candidatos a la Cámara de Diputados.

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  • Álvaro Paz de la Barra (1)
  • Sofía Franco Ayllón (2)
  • José Pillaca (3)
  • Viviana Flores (4)
  • Jesús Paulino (5)
  • Martha Fidel Smoll (6)

Fuerza Popular

Este partido incluye a 32 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Cecilia Chacón de Vettori (1)
  • Diethell Columbus Murata (2)
  • Rosángela Barbarán (3)
  • Pier Figari Mendoza (4)
  • Pierangeli Dodero Jovich (5)

Fuerza y Libertad

Este partido incluye a 31 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Gilbert Violeta López (1)
  • Juana Umasi Llave (2)
  • Ángela Jacinto Garay (4)
  • Martín Valeriano Napan (5)

Juntos por el Perú

Este partido incluye a 29 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Roberto Sánchez Palomino (1)
  • Giannina Avendaño (2)
  • Hilso Ramos Cosme (3)
  • Irma Castillo Terrones (4)
  • Zoila Yauri (6)

Libertad Popular

Este partido incluye a 28 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Diego Pomareda (1)
  • Natalia Rodríguez (2)
  • Manuel Pacheco (3)
  • Nora Loredo (4)
  • Eduardo Castañeda (5)

Partido Aprista Peruano

Este partido incluye a 31 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Zqila Bocángel Bravo (1)
  • Werner Quezda Martínez (2)
  • Evelin Orcon Huamán (3)
  • Maurice Mulder Bedoya (4)
  • Úrsula Silva Aliaga (5)

Partido Cívico Obras

Este partido incluye a 30 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Jenny Samanez González Vigil (2)
  • Víctor Piñán Mamani (3)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú

Este partido incluye a 23 candidatos a la Cámara de Diputados.

  • Ricardo Alejos (1)
  • Rosa María Gutiérrez (2)

Partido Del Buen Gobierno

  • Óscar Reto (1)
  • Hilda Fernández (2)

Unido Perú

  • Agib Sarmiento (1)
  • Vanessa Mancha (2)

Partido Demócrata Verde

  • Diego Lay (1)
  • Carmen Chavarry (2)

Partido Democrático Federal

  • Diana Carhuamaca (1)
  • Rafael Chaparro (2)

Somos Perú

  • George Forsyth (1)
  • Ana Li Sotelo (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • César Ortiz (1)
  • Carmen Talavera (2)

Partido Morado

  • Guillermo Flores (1)
  • Olga Tejada (2)

Partido País para Todos

  • Delsy Romero (1)
  • Diego Guevara (2)

Partido Patriótico del Perú

  • Hebert Caller (1)
  • Ana Vargas (2)

Partido Cooperación Popular

  • Raúl Mitac (1)
  • Ana López (2)

Partido Integridad Democrática

  • Bertha Azabache (1)
  • Gardo Gómez (2)

Perú Libre

  • Bichard Rojas (1)
  • Nilda Rafael (2)

Perú Acción

  • Giannina Rovegno (1)
  • Freddy Cervera (2)

Perú Primero

  • Gianinna Manrique (1)
  • Carlos Illanes (2)

PRIN

  • Luz Caballero (1)
  • Lucio Campos (2)

SíCreo

  • Ignacio Arana (2)
  • Diego Shoobridge (4)

Perú Moderno

  • Víctor Contreras (2)
  • Leslie Makiya (3)

Podemos

  • Yeremi Espinoza (1)
  • Rosa Aranda (2)

Primero la Gente

  • Francisca Ortiz (2)
  • Wiston Reyes (3)

Progresemos

  • Paul Jaimes (1)
  • María Chávez (2)

Renovación Popular

  • Norma Yarrow (1)
  • José Baella (2)

Salvemos al Perú

  • Guillermo Suárez (1)
  • Sonia Martínez (2)

Un Camino Diferente

  • Pedro Luna (1)
  • Eleuteria Hiladrio (2)

Unidad Nacional

  • Javier Bedoya (1)
  • Danya Villanueva (2)

Cámara de Senadores

Ahora Nación

  • Alfonso López Chau (1)
  • Carmen Correa (2)

Venceremos

  • Duberlí Rodríguez (1)
  • Aída García Naranjo (2)

Alianza para el Progreso

  • César Acuña (1)
  • Marisol Espinoza (2)

Avanza País

  • Fernán Altuve-Febres (1)
  • Karol Paredes (2)

Fe en el Perú

  • Boris Paz de la Barra (1)
  • Jesús Fregeiro (2)

Frepap

  • Ysidoro Bellido (1)
  • Edith Quispe (2)

Fuerza Popular

  • Miguel Torres (1)
  • Martha Chávez (2)

Fuerza y Libertad

  • Fiorella Molinelli (1)
  • David Novoa (2)

Juntos por el Perú

  • José Castillo (1)
  • Silvana Robles (2)

Libertad Popular

  • Pedro Cateriano (1)
  • Diana Calderón (2)

Partido Aprista Peruano

  • Carla García (1)
  • Jorge del Castillo (2)

Obras

  • Daniel Barragán (1)
  • Agripina Del Pilar (2)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

  • Nélida Cuayla (1)
  • Winston Huamán (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Flavia Figallo (1)
  • Patricia Iturregui (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Charlie Carrasco (1)
  • María Paredes (2)

Partido Demócrata Verde

  • Alex Gonzales (1)
  • Maruja Inquilla (2)

Partido Demócrata Federal

  • Virgilio Acuña (1)
  • Mirian Chipana (2)

Somos Perú

  • Guillermo Aliaga (1)
  • Matilde Fernández (2)

Partido Frente de la Esperanza

  • Elizabeth León (1)
  • Carlos Cuaresma (2)

Partido Morado

  • Luis Durán (1)
  • Lilia Salcedo (2)

Partido País para Todos

  • Amelia Príncipe (1)
  • Vladimir Meza (2)

Partido Patriótico del Perú

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