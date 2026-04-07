Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026

El Callao se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

El Callao se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 se celebrarán este domingo 12 de abril. No solo se elegirá al próximo ocupante del sillón presidencial, sino a los representantes del Parlamento, dividido por Cámara de Diputados y Senadores. Por ello, a continuación, consulta la relación completa de candidatos en el Callao y la forma en que quedaron estructuradas las listas.

Candidatos a Diputados

Ahora Nación

Laura Flores Toledo (1)

Juan Guillermo Mancco Pérez (2)

Nataly Yasmyn Tafur (3)

Jhony David Idrogo Bejarano (4)

Alianza Electoral Venceremos

Dante Carmelino Alfaro Fontaine (1)

Edith Jenny Flores Gutiérrez (2)

Segundo Mercedes Barrantes Romero (3)

Karen Miluska Ávila Ponce (4)

Alianza para el Progreso

Antonio Castillo Rojo García Caballero (1)

Miluska Prieto Dávila (2)

Edgar León Ordoñez (3)

Nora Ávila Morante (4)

Avanza País

Peregrina Murillo Amable (1)

Xavier Bruno Castro (2)

Johanna Gutiérrez Alvarado (3)

Luis Cuba Sebastián (4)

Fe en el Perú

Este partido incluye a 23 candidatos a la Cámara de Diputados.

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Álvaro Paz de la Barra (1)

Sofía Franco Ayllón (2)

José Pillaca (3)

Viviana Flores (4)

Jesús Paulino (5)

Martha Fidel Smoll (6)

Fuerza Popular

Este partido incluye a 32 candidatos a la Cámara de Diputados.

Cecilia Chacón de Vettori (1)

Diethell Columbus Murata (2)

Rosángela Barbarán (3)

Pier Figari Mendoza (4)

Pierangeli Dodero Jovich (5)

Fuerza y Libertad

Este partido incluye a 31 candidatos a la Cámara de Diputados.

Gilbert Violeta López (1)

Juana Umasi Llave (2)

Ángela Jacinto Garay (4)

Martín Valeriano Napan (5)

Juntos por el Perú

Este partido incluye a 29 candidatos a la Cámara de Diputados.

Roberto Sánchez Palomino (1)

Giannina Avendaño (2)

Hilso Ramos Cosme (3)

Irma Castillo Terrones (4)

Zoila Yauri (6)

Libertad Popular

Este partido incluye a 28 candidatos a la Cámara de Diputados.

Diego Pomareda (1)

Natalia Rodríguez (2)

Manuel Pacheco (3)

Nora Loredo (4)

Eduardo Castañeda (5)

Partido Aprista Peruano

Este partido incluye a 31 candidatos a la Cámara de Diputados.

Zqila Bocángel Bravo (1)

Werner Quezda Martínez (2)

Evelin Orcon Huamán (3)

Maurice Mulder Bedoya (4)

Úrsula Silva Aliaga (5)

Partido Cívico Obras

Este partido incluye a 30 candidatos a la Cámara de Diputados.

Jenny Samanez González Vigil (2)

Víctor Piñán Mamani (3)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú

Este partido incluye a 23 candidatos a la Cámara de Diputados.

Ricardo Alejos (1)

Rosa María Gutiérrez (2)

Partido Del Buen Gobierno

Óscar Reto (1)

Hilda Fernández (2)

Unido Perú

Agib Sarmiento (1)

Vanessa Mancha (2)

Partido Demócrata Verde

Diego Lay (1)

Carmen Chavarry (2)

Partido Democrático Federal

Diana Carhuamaca (1)

Rafael Chaparro (2)

Somos Perú

George Forsyth (1)

Ana Li Sotelo (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

César Ortiz (1)

Carmen Talavera (2)

Partido Morado

Guillermo Flores (1)

Olga Tejada (2)

Partido País para Todos

Delsy Romero (1)

Diego Guevara (2)

Partido Patriótico del Perú

Hebert Caller (1)

Ana Vargas (2)

Partido Cooperación Popular

Raúl Mitac (1)

Ana López (2)

Partido Integridad Democrática

Bertha Azabache (1)

Gardo Gómez (2)

Perú Libre

Bichard Rojas (1)

Nilda Rafael (2)

Perú Acción

Giannina Rovegno (1)

Freddy Cervera (2)

Perú Primero

Gianinna Manrique (1)

Carlos Illanes (2)

PRIN

Luz Caballero (1)

Lucio Campos (2)

SíCreo

Ignacio Arana (2)

Diego Shoobridge (4)

Perú Moderno

Víctor Contreras (2)

Leslie Makiya (3)

Podemos

Yeremi Espinoza (1)

Rosa Aranda (2)

Primero la Gente

Francisca Ortiz (2)

Wiston Reyes (3)

Progresemos

Paul Jaimes (1)

María Chávez (2)

Renovación Popular

Norma Yarrow (1)

José Baella (2)

Salvemos al Perú

Guillermo Suárez (1)

Sonia Martínez (2)

Un Camino Diferente

Pedro Luna (1)

Eleuteria Hiladrio (2)

Unidad Nacional

Javier Bedoya (1)

Danya Villanueva (2)

Cámara de Senadores

Ahora Nación

Alfonso López Chau (1)

Carmen Correa (2)

Venceremos

Duberlí Rodríguez (1)

Aída García Naranjo (2)

Alianza para el Progreso

César Acuña (1)

Marisol Espinoza (2)

Avanza País

Fernán Altuve-Febres (1)

Karol Paredes (2)

Fe en el Perú

Boris Paz de la Barra (1)

Jesús Fregeiro (2)

Frepap

Ysidoro Bellido (1)

Edith Quispe (2)

Fuerza Popular

Miguel Torres (1)

Martha Chávez (2)

Fuerza y Libertad

Fiorella Molinelli (1)

David Novoa (2)

Juntos por el Perú

José Castillo (1)

Silvana Robles (2)

Libertad Popular

Pedro Cateriano (1)

Diana Calderón (2)

Partido Aprista Peruano

Carla García (1)

Jorge del Castillo (2)

Obras

Daniel Barragán (1)

Agripina Del Pilar (2)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Nélida Cuayla (1)

Winston Huamán (2)

Partido del Buen Gobierno

Flavia Figallo (1)

Patricia Iturregui (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Charlie Carrasco (1)

María Paredes (2)

Partido Demócrata Verde

Alex Gonzales (1)

Maruja Inquilla (2)

Partido Demócrata Federal

Virgilio Acuña (1)

Mirian Chipana (2)

Somos Perú

Guillermo Aliaga (1)

Matilde Fernández (2)

Partido Frente de la Esperanza

Elizabeth León (1)

Carlos Cuaresma (2)

Partido Morado

Luis Durán (1)

Lilia Salcedo (2)

Partido País para Todos

Amelia Príncipe (1)

Vladimir Meza (2)

Partido Patriótico del Perú