Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026
Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados por el Callao en las Elecciones Generales 2026. Revisa quiénes postulan, cómo están conformadas las listas por partidos y otros detalles del proceso electoral.
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Las Elecciones Generales 2026 se celebrarán este domingo 12 de abril. No solo se elegirá al próximo ocupante del sillón presidencial, sino a los representantes del Parlamento, dividido por Cámara de Diputados y Senadores. Por ello, a continuación, consulta la relación completa de candidatos en el Callao y la forma en que quedaron estructuradas las listas.
Candidatos a Diputados
Ahora Nación
- Laura Flores Toledo (1)
- Juan Guillermo Mancco Pérez (2)
- Nataly Yasmyn Tafur (3)
- Jhony David Idrogo Bejarano (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Dante Carmelino Alfaro Fontaine (1)
- Edith Jenny Flores Gutiérrez (2)
- Segundo Mercedes Barrantes Romero (3)
- Karen Miluska Ávila Ponce (4)
Alianza para el Progreso
- Antonio Castillo Rojo García Caballero (1)
- Miluska Prieto Dávila (2)
- Edgar León Ordoñez (3)
- Nora Ávila Morante (4)
Avanza País
- Peregrina Murillo Amable (1)
- Xavier Bruno Castro (2)
- Johanna Gutiérrez Alvarado (3)
- Luis Cuba Sebastián (4)
Fe en el Perú
Este partido incluye a 23 candidatos a la Cámara de Diputados.
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- Álvaro Paz de la Barra (1)
- Sofía Franco Ayllón (2)
- José Pillaca (3)
- Viviana Flores (4)
- Jesús Paulino (5)
- Martha Fidel Smoll (6)
Fuerza Popular
Este partido incluye a 32 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Cecilia Chacón de Vettori (1)
- Diethell Columbus Murata (2)
- Rosángela Barbarán (3)
- Pier Figari Mendoza (4)
- Pierangeli Dodero Jovich (5)
Fuerza y Libertad
Este partido incluye a 31 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Gilbert Violeta López (1)
- Juana Umasi Llave (2)
- Ángela Jacinto Garay (4)
- Martín Valeriano Napan (5)
Juntos por el Perú
Este partido incluye a 29 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Roberto Sánchez Palomino (1)
- Giannina Avendaño (2)
- Hilso Ramos Cosme (3)
- Irma Castillo Terrones (4)
- Zoila Yauri (6)
Libertad Popular
Este partido incluye a 28 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Diego Pomareda (1)
- Natalia Rodríguez (2)
- Manuel Pacheco (3)
- Nora Loredo (4)
- Eduardo Castañeda (5)
Partido Aprista Peruano
Este partido incluye a 31 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Zqila Bocángel Bravo (1)
- Werner Quezda Martínez (2)
- Evelin Orcon Huamán (3)
- Maurice Mulder Bedoya (4)
- Úrsula Silva Aliaga (5)
Partido Cívico Obras
Este partido incluye a 30 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Jenny Samanez González Vigil (2)
- Víctor Piñán Mamani (3)
Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú
Este partido incluye a 23 candidatos a la Cámara de Diputados.
- Ricardo Alejos (1)
- Rosa María Gutiérrez (2)
Partido Del Buen Gobierno
- Óscar Reto (1)
- Hilda Fernández (2)
Unido Perú
- Agib Sarmiento (1)
- Vanessa Mancha (2)
Partido Demócrata Verde
- Diego Lay (1)
- Carmen Chavarry (2)
Partido Democrático Federal
- Diana Carhuamaca (1)
- Rafael Chaparro (2)
Somos Perú
- George Forsyth (1)
- Ana Li Sotelo (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- César Ortiz (1)
- Carmen Talavera (2)
Partido Morado
- Guillermo Flores (1)
- Olga Tejada (2)
Partido País para Todos
- Delsy Romero (1)
- Diego Guevara (2)
Partido Patriótico del Perú
- Hebert Caller (1)
- Ana Vargas (2)
Partido Cooperación Popular
- Raúl Mitac (1)
- Ana López (2)
Partido Integridad Democrática
- Bertha Azabache (1)
- Gardo Gómez (2)
Perú Libre
- Bichard Rojas (1)
- Nilda Rafael (2)
Perú Acción
- Giannina Rovegno (1)
- Freddy Cervera (2)
Perú Primero
- Gianinna Manrique (1)
- Carlos Illanes (2)
PRIN
- Luz Caballero (1)
- Lucio Campos (2)
SíCreo
- Ignacio Arana (2)
- Diego Shoobridge (4)
Perú Moderno
- Víctor Contreras (2)
- Leslie Makiya (3)
Podemos
- Yeremi Espinoza (1)
- Rosa Aranda (2)
Primero la Gente
- Francisca Ortiz (2)
- Wiston Reyes (3)
Progresemos
- Paul Jaimes (1)
- María Chávez (2)
Renovación Popular
- Norma Yarrow (1)
- José Baella (2)
Salvemos al Perú
- Guillermo Suárez (1)
- Sonia Martínez (2)
Un Camino Diferente
- Pedro Luna (1)
- Eleuteria Hiladrio (2)
Unidad Nacional
- Javier Bedoya (1)
- Danya Villanueva (2)
Cámara de Senadores
Ahora Nación
- Alfonso López Chau (1)
- Carmen Correa (2)
Venceremos
- Duberlí Rodríguez (1)
- Aída García Naranjo (2)
Alianza para el Progreso
- César Acuña (1)
- Marisol Espinoza (2)
Avanza País
- Fernán Altuve-Febres (1)
- Karol Paredes (2)
Fe en el Perú
- Boris Paz de la Barra (1)
- Jesús Fregeiro (2)
Frepap
- Ysidoro Bellido (1)
- Edith Quispe (2)
Fuerza Popular
- Miguel Torres (1)
- Martha Chávez (2)
Fuerza y Libertad
- Fiorella Molinelli (1)
- David Novoa (2)
Juntos por el Perú
- José Castillo (1)
- Silvana Robles (2)
Libertad Popular
- Pedro Cateriano (1)
- Diana Calderón (2)
Partido Aprista Peruano
- Carla García (1)
- Jorge del Castillo (2)
Obras
- Daniel Barragán (1)
- Agripina Del Pilar (2)
Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- Nélida Cuayla (1)
- Winston Huamán (2)
Partido del Buen Gobierno
- Flavia Figallo (1)
- Patricia Iturregui (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- Charlie Carrasco (1)
- María Paredes (2)
Partido Demócrata Verde
- Alex Gonzales (1)
- Maruja Inquilla (2)
Partido Demócrata Federal
- Virgilio Acuña (1)
- Mirian Chipana (2)
Somos Perú
- Guillermo Aliaga (1)
- Matilde Fernández (2)
Partido Frente de la Esperanza
- Elizabeth León (1)
- Carlos Cuaresma (2)
Partido Morado
- Luis Durán (1)
- Lilia Salcedo (2)
Partido País para Todos
- Amelia Príncipe (1)
- Vladimir Meza (2)