Espectáculos

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

En su regreso a la TV peruana, Magaly Medina soltará pruebas en contra de un famoso "esposo y caballero ejemplar". "Un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", se escucha en el avance.

Magaly Medina regresa a la TV luego de unas cortas vacaciones. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Magaly Medina regresa a la TV luego de unas cortas vacaciones. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

¡Vuelve la reina de los ampays! Magaly Medina anunció hace unos días por todo lo alto su regreso a la televisión peruana para el lunes 9 de febrero. Su programa de espectáculos, 'Magaly TV, la firme', siempre ha estado marcado por destapes y primicias de la farándula y esta vez no será la excepción. El productor del programa y uno de sus reporteros compartieron en sus redes sociales un avance promocional: expondrán pruebas contra un "esposo ejemplar", quien fue captado en una 'juerga'.

Rápidamente, en diversas plataformas empezaron a especular con la posibilidad de una infidelidad en el mundo de la farándula. Los usuarios se hicieron escuchar y muchos mencionaron el nombre de Jota Benz, Yaco Eskenazi, Beto Da Silva, el mismo esposo de Magaly, Alfredo Zambrano y André Silva, quien recientemente dejó entrever que estaría atravesando un alejamiento de su aún esposa.

Magaly Medina anuncia ampay 'bomba' en su regreso a la TV peruana

En horas de la tarde del domingo 8 de febrero, la farándula peruana se remeció por completo. El retorno de 'Magaly TV, la firme' estará marcado por un ampay que promete sacar 'chispas' y poner en vilo a más de uno. Patrick Llamo, productor del programa, compartió en sus redes sociales el avance promocional y dejó sorprendido a más de uno.

"Este lunes en 'Magaly TV, la firme'. Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", se escucha decir a la propia Magaly Medina.

Asimismo, dejó un mensaje que pone en alerta a más de un personaje de 'Chollywood', ya que dejó bien claro que su regreso estará más recargado que otros años. "Volvimos, se acabaron las vacaciones", sentenció.

