El reciente ampay de Federico Salazar volvió a colocar al conductor de noticias en el centro de la atención mediática. Las imágenes, emitidas el lunes 6 de abril en el programa ‘Magaly TV, la firme’, muestran al periodista ingresando a un departamento en el distrito de La Molina, donde fue captado en un abrazo con Erika Manrique, generando diversas especulaciones sobre su vida personal.

Lejos de evitar el tema, Salazar optó por responder con ironía y calma. En declaraciones para el diario Trome, el conductor de ‘Primera edición’ negó tajantemente cualquier relación sentimental y enfatizó que su prioridad es proteger a su familia, especialmente tras su separación con Katia Condos, con quien mantuvo una relación de más de 30 años.

Federico Salazar aclara relación que tiene con Erika Manrique

El periodista fue enfático al desmentir los rumores surgidos tras la difusión de su reciente ampay. Según explicó, su encuentro con Erika Manrique se trató únicamente de una reunión amistosa. “Estoy como un monje. Es una amiga, no hay nada”, declaró entre risas, restando importancia a las imágenes que lo muestran dentro del inmueble.

Salazar detalló que fue invitado a almorzar a la vivienda de Manrique, lo que, según comentó, incluso buscaba evitar exposiciones innecesarias. “Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar”, señaló, evidenciando su incomodidad por la repercusión mediática del caso.

Además, el conductor precisó que mantiene una amistad de larga data con Erika Manrique, aunque no se frecuentan con regularidad. Esta aclaración coincide con lo señalado por la propia mujer, quien también descartó cualquier vínculo con la reciente separación entre Federico Salazar y Katia Condos.

Federico Salazar no descarta ponerse rejuvenechip

Durante la conversación, el conductor también reaccionó con humor a las bromas sobre su vida personal. Al ser consultado sobre la posibilidad de haberse sometido a algún tratamiento estético, respondió entre carcajadas: “¿Hay eso para hombres? Quizá deba ponérmelo”.

El comentario surgió en medio de especulaciones que lo vinculaban con una nueva etapa tras su separación. Sin embargo, Federico Salazar evitó profundizar en ese terreno y mantuvo un tono ligero, incluso ironizando sobre cómo cualquier gesto podría ser malinterpretado. “Cuando nos veamos, no te voy a poder dar un abrazo, si no van a decir que eres la causante”, comentó.

Más allá de las bromas, el periodista dejó en claro cuál es su principal preocupación en medio del revuelo mediático. “A mí no me molesta, solo me preocupa que no molesten a Katia Condos y a mis hijos”, expresó, marcando distancia entre el interés mediático y su vida privada.