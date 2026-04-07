El domingo 5 de marzo, Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael y Samahara Lobatón protagonizaron un fuerte enfrentamiento en ‘La granja VIP’, donde no faltaron los insultos. A diferencia de otras peleas, en esta oportunidad la producción del reality de convivencia decidió tomar cartas en el asunto y sancionar a todos los involucrados de la gresca.

Lo que empezó como una discusión por un tema doméstico —unas bolsas de basura mal ubicadas— escaló rápidamente a un intercambio de insultos, acusaciones personales y gestos confrontacionales. En medio del enfrentamiento, Pamela López lanzó polémico comentario contra Shirley Arica: “¿Cómo vivirá en su casa? Qué asco, cochina”, mientras que Samahara respondió: “La cochina eres tú por comer en el cuarto”.

‘La granja VIP’ sanciona a participantes por romper reglas



El último lunes 6 de abril y luego de una ola de críticas hacia el programa de Panamericana Televisión, Ethel Pozo, conductora del reality, indicó que el conflicto ocurrido el domingo tuvo consecuencias inmediatas; por lo que la producción tomó una decisión drástica tras el polémico episodio.

“El público ha visto lo que ha sucedido y lo que nosotros queremos es una convivencia, por supuesto, divertida. En todas las convivencias van a haber disputas, peleas, discusiones, como en todas las familias. Nadie es perfecto aquí, ni en sus casas, ni en la granja. Pero tenemos que cuidar, chicos, el lenguaje y la no agresión. Por tanto, la producción ha decidido poner una sanción drástica esta noche a los cuatro involucrados”, comentó Ethel Pozo.

Luego, la conductora de ‘La granja VIP’ reveló quiénes tendrán que luchar por su permanencia. “Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica y Samara Lobatón están nominados. Cualquiera de ustedes, si el público no vota por sus favoritos, abandonaría ‘La granja VIP’ este sábado. Están nominados por haber infringido las reglas básicas de convivencia tranquila”, añadió.

¿Desde cuándo votar por los nominados?



Ethel Pozo y Yaco Eskenazi aseguraron que el proceso de nominación continuará con normalidad. Es decir, habrá cuatro participantes más en zona de riesgo. Además de Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael y Samahara Lobatón, la productora Pati Lorena también fue nominada al perder contra Renato Rossini.

Por otro lado, el público recién podrá votar por los nominados la noche de este miércoles 8 de abril, luego de que se dé a conocer a los otros sentenciados.