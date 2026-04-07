➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, martes 7 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del martes 7 de abril?

Aries: Hay procesos que siguen lentos y tienes que evaluar los motivos para poder tomar decisiones y así cambiar esta situación. En el amor, esa persona toma distancia y es, por ahora, lo mejor.

Tauro: Tu talento será reconocido por alguien que tiende a ser calculador. De su parte recibirás una propuesta que no estará diseñada para beneficiarte. Aléjate de personas abusivas y manipuladoras.

Géminis: Luego de resolver los aspectos económicos, pasarás a formalizar una sociedad o alianza laboral muy favorable. En el amor, esa persona demostrará con su apoyo su compromiso y sentimientos.

Cáncer: Afrontar la actual crisis laboral o económica te obligará a tomar la decisión de cambiar de horizonte y dirección. Evaluarás viajar, migrar al extranjero o iniciar negocios que jamás imaginaste.

Leo: Algunas personas están esperando decisiones tuyas para avanzar o iniciar gestiones que se habían acordado. Recuerda con quiénes te has comprometido y actúa de una manera más responsable.

Virgo: No puedes seguir siendo presa de condiciones limitantes a nivel laboral. Todo tiene un límite y ha llegado el momento de tomar una decisión. Hoy decides por el cambio y no te arrepentirás.

Libra: Notas inestabilidad emocional en un familiar que quieres mucho. No comentarás nada, pero seguirás observando su comportamiento e investigando las causas. Pronto sabrás los motivos.

Escorpio: Una persona que te aprecia mucho se comunicará contigo. Sabe de las últimas circunstancias que estás afrontando y desea brindarte su total apoyo. Su presencia será un gran soporte.

Sagitario: Ese ciclo laboral termina, pero para comenzar otro donde notarás el avance y el crecimiento que esperas. Ahora nada te detendrá. Habrá victoria en donde pensaste que fracasarías.

Capricornio: E se pensamiento angustioso irá desapareciendo. Ahora mirarás todo desde una perspectiva totalmente diferente. Encontrarás soluciones a aquello que consideraste imposible de superar.

E Acuario: S e empiezan a resolver los problemas que te preocupaban. No bajes la guardia ni consideres que ahora en adelante todo estará mejor. Necesitas supervisar y mantenerte vigilante.

S Piscis: Un compañero no estará de acuerdo con las estrategias que tu equipo de trabajo pretende desarrollar. No conviene separarlo. Encuentra la manera de conversar y escuchar sus puntos de vista.

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