Federico Salazar y Erika Manrique estuvieron en el departamento de ella, ubicado en La Molina, por espacio de tres horas, el 31 de marzo. Foto: Composición LR/ATV.

Federico Salazar y Erika Manrique estuvieron en el departamento de ella, ubicado en La Molina, por espacio de tres horas, el 31 de marzo. Foto: Composición LR/ATV.

Las imágenes anunciadas por 'Magaly TV: la firme', en las que Federico Salazar y una mujer aparecen abrazándose dentro de un departamento, desataron polémica en la farándula nacional. Muchos afirmaron que el famoso presentador estaría dándose una nueva oportunidad en el amor tras dar por finalizado su matrimonio de 30 años con Katia Condos.

Magaly Medina reveló la identidad de la fémina y se trata de Erika Manrique Sotelo, quien forma parte del grupo de amigas de Deysi Araujo, Geni Alves y 'La negra petróleo'. Ella habló con un reportero del programa de ATV y aclaró que no mantiene una relación sentimental con Federico Salazar, aunque aseguró que él visita su departamento ocasionalmente y que ambos están solteros. “Yo he estado con él en enero”, expresó.

Mujer captada con Federico Salazar revela que no es responsable de su ruptura con Katia Condos

Durante otra parte de la entrevista, Erika Manrique Sotelo afirmó que no tiene nada que ver con el fin del matrimonio entre Federico Salazar y Katia Condos. Además, señaló que no conoce a la actriz y que fue la primera en enterarse de la separación.

“Claro que me ha contado las cosas que han pasado. Ese día yo me enteré porque él me dijo: ‘Me voy a separar’. En la mañana me avisó y en la tarde salió el comunicado”, declaró a través de un enlace telefónico al programa de Magaly Medina.

“No somos pareja. Yo vivo sola. Por si acaso, soy una mujer libre y él también. Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia Condos. Yo a ella no la conozco, solamente por referencias de él. No sé si ella sabrá de mí”, expresó la amiga del presentador de noticias.

Erika Manrique revela que estuvo con Federico Salazar en Año Nuevo

Por otra parte, Erika Manrique sostuvo que seguirá siendo vista con Federico Salazar, ya que se conocen desde hace muchos años y él continuará yendo a su departamento. Recordó también que pasaron juntos el último día de año nuevo.

“Yo he estado con él en enero, el último día de Año Nuevo. Yo lo conozco hace muchísimos años. Claro que se me va a ver con él porque yo lo veo. O sea, él va a mi casa de cuando en cuando. Y va a seguir yendo porque hemos quedado para vernos cuando regrese. Mis vecinos lo conocen y lo ven cuando entra a mi casa”, finalizó.