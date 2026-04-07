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Política

Elecciones 2026: ciudadanos llaman a la unidad a López Chau, Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara

A cuatro días de las Elecciones 2026, colectivo Unidad Perú pide a López Chau, Nieto, Pérez Tello y Guevara que evalúen respaldar una sola candidatura.

Candidatos coinciden en eliminar las leyes pro-crimen promovidas por el actual Congreso. Foto: composición LR.
Candidatos coinciden en eliminar las leyes pro-crimen promovidas por el actual Congreso. Foto: composición LR.

Diversos ciudadanos se han sumado a una iniciativa que insta a los candidatos Alfonso López Chau, Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara a iniciar un diálogo con el objetivo de construir una sola candidatura a 4 días de las Elecciones 2026.

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Mediante un pronunciamiento, sostienen que eligieron a estos candidatos porque “representan opciones decentes, democráticas y comprometidas con la transparencia y el Estado de derecho”.

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“El Perú no puede permitirse una nueva etapa de captura del Estado por redes de corrupción, clientelismo y prácticas mafiosas que tanto daño han causado a nuestra sociedad”, dice el documento.

El grupo expresó su preocupación porque, en la actualidad, se registra una fragmentación del voto que terminaría favoreciendo a las “personas que quieren perpetuarse en el poder” en clara relación a los partidos del pacto corrupto que tienen integrantes en el Parlamento.

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Rocío Valdeavellano, integrante del grupo impulsor de esta iniciativa ciudadana, señaló que el objetivo central es recuperar la política como un servicio al bien común.

Valdeavellano también aclaró que la elección de estos nombres no responde a ideologías tradicionales. “Más allá de las etiquetas de izquierda, derecha o centro, nos interesan personas que en su trayectoria tienen garantía de integridad y que representan una opción democrática frente al actual extremismo conservador”, sostuvo a La República.

Apuntó que la propuesta es comprometer a los candidatos para que articulen esfuerzos antes las leyes pro crimen. Según dijo, todos ellos coinciden en que esas normas son nocivas. “No estamos formando un nuevo movimiento, sino que somos gente de distintos sectores que coincidimos en que valía la pena expresarnos”, indicó.

Señaló que la vigilancia ciudadana no concluirá con la jornada electoral de abril, y enfatizó que el reto es fortalecer esta articulación de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, con el fin de identificar y respaldar a los candidatos más confiables en todo el país.

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El pronunciamiento de este grupo de ciudadanos circula en Instagram y Twitter. Todo aquel que quiera suscribirse a esta iniciativa puede acudir a @unidadperu2026 o a @ UnidadP81292. Los 4 candidatos incluidos en esta iniciativa aprovecharon los debates organizados por el JNE para señalar al pacto congresal como responsable de la crisis institucional que afecta al país.

Elecciones 2026: La alianza que no se pudo concretar

Hace 8 meses, la candidata Marisol Pérez Tello anunció que renunciaba a su candidatura presidencial y que había llegado a un entendimiento con Alfonso López Chau para impulsar su postulación a la presidencia. “Yo quiero a López Chau como presidente”, dijo en ese momento.

Sin embargo, esta coalición no fue ratificada. Pérez Tello explicó que López Chau no contaba con el respaldo de sus bases cuando llegaron a ese entendimiento. En estos comicios se presentan 3 alianzas electorales.

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