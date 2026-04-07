La actriz Katia Condos volvió a captar la atención pública luego de que se difundiera el ampay de Federico Salazar, en el que el periodista fue visto en actitud cercana con otra mujer. Pese al impacto mediático del caso, la conductora optó por no referirse directamente a las imágenes, manteniendo una línea discreta frente a la polémica.

El episodio cobró mayor relevancia debido a que ocurre semanas después de que Federico Salazar y Katia Condos anunciaran el fin de su relación tras más de 20 años juntos. Desde entonces, la atención mediática se ha centrado en la postura de la actriz, quien ha preferido continuar con su agenda profesional y su presencia habitual en redes sociales.

Katia Condos y Federico Salazar terminaron su relación tras 30 años.

La reacción de Katia Condos tras ampay de Federico Salazar con otra mujer

Tras la difusión del ampay del periodista de América Televisión, la actriz no ha emitido declaraciones públicas ni ha respondido a las interrogantes generadas por el video. En su lugar, ha continuado activa en su cuenta de Instagram, donde comparte contenido relacionado con sus proyectos artísticos y actividades laborales, evitando cualquier referencia directa al tema.

Entre sus publicaciones más recientes, destacó la promoción de 'Planchando el despecho', espectáculo musical que protagoniza junto a Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín. En este contexto, una de sus historias incluyó la frase “semáforo de despecho”, lo que fue interpretado por algunos usuarios como un mensaje indirecto en medio del escándalo mediático.

El ampay de Federico Salazar con Erika Manrique

El ampay de Federico Salazar fue emitido el lunes 6 de abril en el programa 'Magaly TV, la firme', aunque las imágenes corresponden al 31 de marzo. En el informe televisivo se observa al periodista ingresar al edificio de Erika Manrique, ubicado en el distrito limeño de La Molina, en horas de la tarde.

Según el reportaje, Manrique llegó primero a su vivienda en una camioneta roja cerca de la 1.00 p. m., mientras que Federico Salazar arribó minutos después en su propio vehículo. El periodista permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 4.00 p. m., momento en el que fue captado desde una ventana abrazando a la anfitriona, en una escena que generó diversas reacciones en el ámbito del espectáculo.