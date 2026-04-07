HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Katia Condos comparte inesperada publicación tras ampay de Federico Salazar abrazando a otra mujer: "Semáforo de despecho"

Tras el ampay de Federico Salazar abrazando a Erika Manrique en su casa, Katia Condos dejó en shock a más de uno con el mensaje que compartió en redes.

Federico Salazar fue ampayado con Erika Manrique en la casa de ella. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Federico Salazar fue ampayado con Erika Manrique en la casa de ella. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La actriz Katia Condos volvió a captar la atención pública luego de que se difundiera el ampay de Federico Salazar, en el que el periodista fue visto en actitud cercana con otra mujer. Pese al impacto mediático del caso, la conductora optó por no referirse directamente a las imágenes, manteniendo una línea discreta frente a la polémica.

El episodio cobró mayor relevancia debido a que ocurre semanas después de que Federico Salazar y Katia Condos anunciaran el fin de su relación tras más de 20 años juntos. Desde entonces, la atención mediática se ha centrado en la postura de la actriz, quien ha preferido continuar con su agenda profesional y su presencia habitual en redes sociales.

Katia Condos y Federico Salazar terminaron su relación tras 30 años.

Katia Condos y Federico Salazar terminaron su relación tras 30 años.

PUEDES VER: Mujer ampayada con Federico Salazar revela que periodista la visita en su casa y los seguirán viendo juntos: "Soy libre y él también"

lr.pe

La reacción de Katia Condos tras ampay de Federico Salazar con otra mujer

Tras la difusión del ampay del periodista de América Televisión, la actriz no ha emitido declaraciones públicas ni ha respondido a las interrogantes generadas por el video. En su lugar, ha continuado activa en su cuenta de Instagram, donde comparte contenido relacionado con sus proyectos artísticos y actividades laborales, evitando cualquier referencia directa al tema.

Entre sus publicaciones más recientes, destacó la promoción de 'Planchando el despecho', espectáculo musical que protagoniza junto a Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín. En este contexto, una de sus historias incluyó la frase “semáforo de despecho”, lo que fue interpretado por algunos usuarios como un mensaje indirecto en medio del escándalo mediático.

PUEDES VER: Mujer captada con Federico Salazar asegura que él le anunció su separación de Katia Condos: “Me avisó”

lr.pe

El ampay de Federico Salazar con Erika Manrique

El ampay de Federico Salazar fue emitido el lunes 6 de abril en el programa 'Magaly TV, la firme', aunque las imágenes corresponden al 31 de marzo. En el informe televisivo se observa al periodista ingresar al edificio de Erika Manrique, ubicado en el distrito limeño de La Molina, en horas de la tarde.

Según el reportaje, Manrique llegó primero a su vivienda en una camioneta roja cerca de la 1.00 p. m., mientras que Federico Salazar arribó minutos después en su propio vehículo. El periodista permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 4.00 p. m., momento en el que fue captado desde una ventana abrazando a la anfitriona, en una escena que generó diversas reacciones en el ámbito del espectáculo.

Notas relacionadas
Mujer captada con Federico Salazar asegura que él le anunció su separación de Katia Condos: “Me avisó”

Mujer captada con Federico Salazar asegura que él le anunció su separación de Katia Condos: “Me avisó”

LEER MÁS
Mujer captada abrazando a Federico Salazar en departamento revela si tiene una relación con el presentador: “Yo he estado con él en enero”

Mujer captada abrazando a Federico Salazar en departamento revela si tiene una relación con el presentador: “Yo he estado con él en enero”

LEER MÁS
Federico Salazar es captado abrazando a misteriosa mujer tras su separación con Katia Condos: 'Magaly TV, la firme' muestra imágenes exclusivas

Federico Salazar es captado abrazando a misteriosa mujer tras su separación con Katia Condos: 'Magaly TV, la firme' muestra imágenes exclusivas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer captada abrazando a Federico Salazar en departamento revela si tiene una relación con el presentador: “Yo he estado con él en enero”

Mujer captada abrazando a Federico Salazar en departamento revela si tiene una relación con el presentador: “Yo he estado con él en enero”

LEER MÁS
Mujer ampayada con Federico Salazar revela que periodista la visita en su casa y los seguirán viendo juntos: "Soy libre y él también"

Mujer ampayada con Federico Salazar revela que periodista la visita en su casa y los seguirán viendo juntos: "Soy libre y él también"

LEER MÁS
Carlos Alcántara y Stefany Camus: ¿cuál es la abismal diferencia de edad entre 'Cachín' y la modelo vinculada a Jean Deza y John Kelvin?

Carlos Alcántara y Stefany Camus: ¿cuál es la abismal diferencia de edad entre 'Cachín' y la modelo vinculada a Jean Deza y John Kelvin?

LEER MÁS
Mujer captada con Federico Salazar asegura que él le anunció su separación de Katia Condos: “Me avisó”

Mujer captada con Federico Salazar asegura que él le anunció su separación de Katia Condos: “Me avisó”

LEER MÁS
Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

LEER MÁS
¿Quién es Erika Manrique, la mujer que fue captada abrazando a Federico Salazar en un departamento tras ruptura con Katia Condos?

¿Quién es Erika Manrique, la mujer que fue captada abrazando a Federico Salazar en un departamento tras ruptura con Katia Condos?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima vuelven como proyectos priorizados: ¿bajo qué tipo de financiamiento y cuánto tiempo tardarían?

Rubén Blades regresa a Lima con su tour de despedida ‘Fotografías’: fecha, lugar y precios de entradas de su último concierto en Perú

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Espectáculos

Carlos Alcántara y Stefany Camus: ¿cuál es la abismal diferencia de edad entre 'Cachín' y la modelo vinculada a Jean Deza y John Kelvin?

Cantante Eimy Peralta feliz de formar parte de Corazón Serrano tras casting internacional: “Gracias por creer en mí”

Mujer ampayada con Federico Salazar revela que periodista la visita en su casa y los seguirán viendo juntos: "Soy libre y él también"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fernando Rospigliosi: Poder Judicial lo condena a 9 meses de prisión suspendida por difamar a Delia Espinoza

Multas para los que no votan en las Elecciones Perú 2026: montos van según distrito

Elecciones 2026: ¿hasta qué edad debes votar obligatoriamente este 12 de abril?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025