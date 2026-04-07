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Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Libertadores 2026

En su primer partido del grupo B de Copa Libertadores, los merengues visitarán una plaza en la que nunca ganaron. Sigue la transmisión del U vs Tolima en directo.

Universitario buscará su primer triunfo de visitante ante un equipo colombiano. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Universitario buscará su primer triunfo de visitante ante un equipo colombiano. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY | El debut de la U en Copa Libertadores tendrá lugar este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo entre ambos equipos empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y Colombia) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los cremas llegan motivados a su estreno en el grupo B luego de imponerse ante Alianza Lima en el clásico y meterse en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. Por su parte, los cafeteros, que vienen de superar la instancia preliminar, esperan llevarse los 3 puntos frente al campeón peruano.

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¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima?

En suelo peruano y colombiano, el debut de Universitario en Copa Libertadores empezará desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (miércoles 8).

¿Dónde ver Universitario vs Deportes Tolima?

La transmisión por TV del Universitario vs Deportes Tolima se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports 3
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: Paramount +
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
  • Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs Deportes Tolima por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Deportes Tolima online gratis, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

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Universitario vs Deportes Tolima: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y Tolima para la primera jornada de la Conmebol Libertadores. Existe mucha expectativa entre los cremas por ver al extremo Bryan Reyna.

  • Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
  • Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Yoimar Moreno; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Ever Valencia, Juan Torres, Adrián Parra; Luis Sandoval.

Universitario vs Deportes Tolima: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Deportes Tolima frente a los dirigidos por Javier Rabanal.

  • Betsson: gana Universitario (3,95), empate (2,78), gana Tolima (2,18)
  • Betano: gana Universitario (4,35), empate (2,80), gana Tolima (2,27)
  • Bet365: gana Universitario (4,10), empate (2,88), gana Tolima (2,15)
  • 1XBet: gana Universitario (4,17), empate (2,81), gana Tolima (2,24)
  • Coolbet: gana Universitario (4,00), empate (2,90), gana Tolima (2,20)
  • Doradobet: gana Universitario (4,20), empate (2,71), gana Tolima (2,26).

Universitario vs Deportes Tolima: historial

Universitario y Deportes Tolima solo se enfrentaron en 4 ocasiones en competiciones internacionales.

  • Deportes Tolima 1-0 Universitario | 24.09.1997 | cuartos de final de Copa Conmebol
  • Universitario 2-0 Deportes Tolima | 15.10.1997 | cuartos de final de Copa Conmebol
  • Universitario 2-2 Deportes Tolima | 18.03.1983 | fase de grupos de Copa Libertadores
  • Deportes Tolima 1-1 Universitario | 26.04.1983 | fase de grupos de Copa Libertadores.
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