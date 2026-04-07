Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Libertadores 2026

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY | El debut de la U en Copa Libertadores tendrá lugar este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo entre ambos equipos empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y Colombia) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los cremas llegan motivados a su estreno en el grupo B luego de imponerse ante Alianza Lima en el clásico y meterse en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. Por su parte, los cafeteros, que vienen de superar la instancia preliminar, esperan llevarse los 3 puntos frente al campeón peruano.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima?

En suelo peruano y colombiano, el debut de Universitario en Copa Libertadores empezará desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 8.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (miércoles 8).

¿Dónde ver Universitario vs Deportes Tolima?

La transmisión por TV del Universitario vs Deportes Tolima se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Brasil: Paramount +

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: Disney Plus

Ecuador: ESPN

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz

Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs Deportes Tolima por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Deportes Tolima online gratis, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Deportes Tolima: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y Tolima para la primera jornada de la Conmebol Libertadores. Existe mucha expectativa entre los cremas por ver al extremo Bryan Reyna.

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Yoimar Moreno; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Ever Valencia, Juan Torres, Adrián Parra; Luis Sandoval.

Universitario vs Deportes Tolima: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Deportes Tolima frente a los dirigidos por Javier Rabanal.

Betsson: gana Universitario (3,95), empate (2,78), gana Tolima (2,18)

Betano: gana Universitario (4,35), empate (2,80), gana Tolima (2,27)

Bet365: gana Universitario (4,10), empate (2,88), gana Tolima (2,15)

1XBet: gana Universitario (4,17), empate (2,81), gana Tolima (2,24)

Coolbet: gana Universitario (4,00), empate (2,90), gana Tolima (2,20)

Doradobet: gana Universitario (4,20), empate (2,71), gana Tolima (2,26).

Universitario vs Deportes Tolima: historial

Universitario y Deportes Tolima solo se enfrentaron en 4 ocasiones en competiciones internacionales.