Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Libertadores 2026
En su primer partido del grupo B de Copa Libertadores, los merengues visitarán una plaza en la que nunca ganaron. Sigue la transmisión del U vs Tolima en directo.
- Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores
- Conmebol sorprende a clubes de la Liga 1 con millonarios premios en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: "Histórico aumento"
Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY | El debut de la U en Copa Libertadores tendrá lugar este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo entre ambos equipos empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y Colombia) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los cremas llegan motivados a su estreno en el grupo B luego de imponerse ante Alianza Lima en el clásico y meterse en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. Por su parte, los cafeteros, que vienen de superar la instancia preliminar, esperan llevarse los 3 puntos frente al campeón peruano.
PUEDES VER: Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026
¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima?
En suelo peruano y colombiano, el debut de Universitario en Copa Libertadores empezará desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.
- México: 8.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (miércoles 8).
¿Dónde ver Universitario vs Deportes Tolima?
La transmisión por TV del Universitario vs Deportes Tolima se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.
- Argentina: Fox Sports 3
- Bolivia: ESPN
- Brasil: Paramount +
- Chile: ESPN Premium
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: Disney Plus
- Ecuador: ESPN
- México: Disney Plus
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
- Canadá: beIN Sports, Fanatiz
¿Cómo ver Universitario vs Deportes Tolima por internet gratis?
Si deseas ver Universitario vs Deportes Tolima online gratis, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
PUEDES VER: Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League
Universitario vs Deportes Tolima: alineaciones probables
Estos son los posibles equipos titulares de la U y Tolima para la primera jornada de la Conmebol Libertadores. Existe mucha expectativa entre los cremas por ver al extremo Bryan Reyna.
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
- Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Yoimar Moreno; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Ever Valencia, Juan Torres, Adrián Parra; Luis Sandoval.
Universitario vs Deportes Tolima: pronósticos
Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Deportes Tolima frente a los dirigidos por Javier Rabanal.
- Betsson: gana Universitario (3,95), empate (2,78), gana Tolima (2,18)
- Betano: gana Universitario (4,35), empate (2,80), gana Tolima (2,27)
- Bet365: gana Universitario (4,10), empate (2,88), gana Tolima (2,15)
- 1XBet: gana Universitario (4,17), empate (2,81), gana Tolima (2,24)
- Coolbet: gana Universitario (4,00), empate (2,90), gana Tolima (2,20)
- Doradobet: gana Universitario (4,20), empate (2,71), gana Tolima (2,26).
Universitario vs Deportes Tolima: historial
Universitario y Deportes Tolima solo se enfrentaron en 4 ocasiones en competiciones internacionales.
- Deportes Tolima 1-0 Universitario | 24.09.1997 | cuartos de final de Copa Conmebol
- Universitario 2-0 Deportes Tolima | 15.10.1997 | cuartos de final de Copa Conmebol
- Universitario 2-2 Deportes Tolima | 18.03.1983 | fase de grupos de Copa Libertadores
- Deportes Tolima 1-1 Universitario | 26.04.1983 | fase de grupos de Copa Libertadores.