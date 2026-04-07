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Ciencia

Descubren viviendas y piezas valiosas que revelan cómo vivía la élite antes del Imperio inca en una ciudad de Perú

Los investigadores hallaron un complejo arquitectónico con acabados sofisticados de adobe, indicando una élite con acceso a recursos y conocimientos constructivos.

La estructura interna del sitio peruano consta de tres sectores principales con propósitos diversos.
La estructura interna del sitio peruano consta de tres sectores principales con propósitos diversos. | Composición LR/Universidad Nacional de Trujillo/ChatGPT

Arqueólogos del Proyecto PAVI identificaron estructuras residenciales pertenecientes a sectores privilegiados en Huancaquito Alto, dentro de la región de La Libertad. Este descubrimiento en la costa norte peruana ofrece datos valiosos sobre las sociedades previas al Imperio inca, ya que desplaza el foco de estudio desde los monumentos funerarios hacia los espacios domésticos. Según la Universidad Nacional de Trujillo, la investigación facilita la reconstrucción de dinámicas sociales mediante el análisis de viviendas que muestran una organización jerárquica clara en el valle.

Feren Castillo Luján, líder de la excavación, precisó que los trabajos detectaron una edificación sofisticada compuesta por adobes oblongos y paralelepípedos con acabados de barro. Estas evidencias establecen nuevas rutas científicas para comprender la estratificación de las comunidades antiguas antes de la hegemonía cusqueña.

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Una arquitectura de élite y producción textil en La Libertad, Perú

Las excavaciones en las faldas del Cerro Blanco revelaron un complejo arquitectónico de 13 por 15 metros que destaca por su avanzada técnica en adobe. El PAVI determinó que esos recintos, de acabados finos y planificación rigurosa, pertenecen a una ocupación alejada de los estándares domésticos ordinarios. Según investigadores, estas características están vinculadas "a grupos con acceso a recursos y conocimiento constructivo especializado".

Una de las habitaciones tiene muros que alcanzan los 2,5 metros de altura. Foto: Universidad Nacional de Trujillo

Una de las habitaciones tiene muros que alcanzan los 2,5 metros de altura. Foto: Universidad Nacional de Trujillo

La estructura interna del sitio consta de tres sectores principales con propósitos diversos. En una de las habitaciones, cuyos muros alcanzan 2,5 metros, los arqueólogos localizaron nichos y banquetas laterales junto a herramientas de hilandería como piruros y conos de tiza. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional de Trujillo, el hallazgo de esos instrumentos permite inferir la existencia de labores artesanales controladas dentro del núcleo habitacional, a pesar de los daños previos causados por el huaqueo en zonas adyacentes.

El sector restante comprende un patio extenso que alberga un altar o podio, cuya entrada original mediante escalones fue modificada posteriormente por una rampa. Este centro ceremonial integra oquedades en las paredes para el depósito de tributos y se conecta con una cocina de numerosos fogones, elemento inusual para dicho periodo histórico. La distribución espacial muestra una jerarquía interna compleja, donde la logística de alimentos y los rituales religiosos se reunieron en un mismo ambiente socialmente diferente.

Se hallaron herramientas de hilandería como piruros y conos de tiza. Foto: Universidad Nacional de Trujillo

Se hallaron herramientas de hilandería como piruros y conos de tiza. Foto: Universidad Nacional de Trujillo

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Hallazgo de viviendas de lujo redefine el pasado en la costa norte

El equipo del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI) atribuye estas edificaciones a sectores de alto estatus debido a la excelencia constructiva y la planificación de los espacios. Los investigadores recuperaron cerámica fina y objetos decorativos que demuestran un acceso exclusivo a bienes valiosos por parte de sus antiguos habitantes. Según los arqueólogos, “estas evidencias reflejan una organización social jerarquizada, donde el espacio doméstico también cumplía funciones simbólicas y productivas”, lo que confirma la existencia de una clase privilegiada con control sobre la mano de obra local.

La distribución espacial muestra una jerarquía interna compleja de la cultura Virú. Foto: Universidad Nacional de Trujillo

La distribución espacial muestra una jerarquía interna compleja de la cultura Virú. Foto: Universidad Nacional de Trujillo

Este descubrimiento transforma la visión científica actual, ya que prioriza el análisis de la vida cotidiana frente a los tradicionales estudios ceremoniales o funerarios. Los restos materiales revelan ocupaciones de diversos periodos históricos, un factor que asegura la relevancia de este asentamiento dentro de la cronología del norte peruano. Dicha complejidad estructural ayuda a entender los procesos sociales previos a las grandes civilizaciones posteriores, pues, bajo la óptica de los especialistas, el sitio expone una evolución cultural profunda y constante en la región.

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