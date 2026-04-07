Youna marca distancia de los comportamientos de Samahara Lobatón en 'La Granja VIP Perú'. La joven influencer y madre de su primogénita ha protagonizado numerosas polémicas en el reality de Panamericana TV. El más reciente la llevó incluso a ser nominada para la eliminación junto con Shirley Arica, Paul Michael y Pamela López, luego de que los cuatro protagonizaran un fuerte altercado que casi escaló a los golpes.

En medio de la participación y de las controversias de su expareja en el programa, el barbero se pronuncia desde Estados Unidos, donde actualmente lleva a cabo su tratamiento contra el cáncer.

Youna se pronuncia tras cuestionamientos por conductas de Samahara Lobatón

El pronunciamiento de Youna no se hizo esperar. Durante una transmisión en vivo por TikTok, se refirió directamente a la conducta de Samahara Lobatón, aludiendo a que esta situación podría repercutir negativamente en su expareja y en el apoyo que ha venido recibiendo. “Si Samara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente”, manifestó.

En esa línea, el barbero hizo énfasis en marcar una distancia de las polémicas de la madre de su primogénita, dejando en claro que no está a favor de esas situaciones. “Yo no apoyo. Para toda la gente que dice: ‘¿Por qué apoyas a Samara?’. Yo no apoyo su mal comportamiento”, agregó.

“Quiero que siga participando”: Youna sobre Samahara Lobatón

Más adelante, Youna hizo una acotación: más allá de toda controversia, esperaba que Samahara Lobatón continuara participando en 'La Granja VIP Perú' al tratarse de la madre de su pequeña Xianna. “Quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando. Simple”, sentenció.

Actualmente, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón fue sentenciada por romper las normas de convivencia del reality de Panamericana TV. La misma situación atraviesan su amiga, Shirley Arica, y la pareja conformada por Pamela López y Paul Michael. Ethel Pozo confirmó la decisión de la producción la noche del lunes 6 de abril, un día después del fuerte enfrentamiento que incluyó insultos y otras actitudes controvertidas.

Pero ellos no serán los únicos en riesgo de dejar la competencia, pues el proceso de nominación seguirá con normalidad, lo que implica que Pati Lorena y otras tres personas más se sumarán a la lista de posibles eliminados. Para apoyar a tu favorito y salvarlo, podrás votar en la web del canal desde el miércoles 8 de abril.