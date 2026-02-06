HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y sus contrataciones + Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

¿Se acabó su matrimonio? André Silva, estrella en varias producciones de Michelle Alexander, sorprendió con un emotivo mensaje que encendió las alarmas sobre una posible ruptura con Adriana Álvarez.

El actor André Silva y la directora de producción Adriana Álvarez se casaron en 2023, tras varios años de relación.
El actor André Silva y la directora de producción Adriana Álvarez se casaron en 2023, tras varios años de relación. | Foto: composición LR/Facebook

André Silva ha sorprendido a sus seguidores con un emotivo mensaje que encendió las alarmas sobre una posible ruptura con su esposa, Adriana Álvarez. La relación entre el reconocido actor y la hija de la productora Michelle Alexander, que comenzó hace más de una década, se había consolidado como una de las más estables de la farándula nacional, pero recientes declaraciones del protagonista de 'Luz de Luna' sugieren que la historia de amor podría haber llegado a su fin.

El 6 de febrero, el intérprete del 'León de la Cumbia' utilizó sus redes sociales para dedicar unas sentidas palabras a su pequeña, fruto de su unión con Adriana, quien se desempeña como directora de producción en Del Barrio Producciones, empresa fundada en 2006 por su madre Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión de que atraviesan una etapa distinta como familia y que, aunque él y su esposa siempre estarán presentes para su niña, quizá lo hagan desde caminos separados.

TE RECOMENDAMOS

HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Periodista 'Chema' Salcedo reafirma su versión tras salir del canal 'PBO' y anuncia: 'Mientras tenga un hálito de vida, voy a seguir hablando'

lr.pe

¿André Silva se separó de la hija de Michelle Alexander?: mensaje enciende rumores

El mensaje de André Silva expone un instante de honda vulnerabilidad. El actor reveló que atraviesa noches de insomnio, dominadas por la melancolía y la ausencia de calma. Sus palabras transmiten un estado emocional marcado por la nostalgia, en el que la presencia de su hija surge como refugio, aunque, según el mensaje, ya no estaría junto a su pequeña. "Pienso en todo lo que ha pasado, en esa distancia que con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días, y te extraño", manifestó.

La estrella de América TV, en ese contexto, reveló que el hogar que formó con Adriana Álvarez Alexander vive un proceso de transformación. "Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas", escribió, dejando entrever que la dinámica familiar ya no sería la misma y que esa transición habría marcado un antes y un después en su vida personal.

Mensaje del actor André Silva enciende alerta de posible separación de su esposa Adriana Álvarez. Foto: captura Instagram

Mensaje del actor André Silva enciende alerta de posible separación de su esposa Adriana Álvarez. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Jorge Benavides se pronuncia sobre reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: 'A la señora no le ha gustado mucho'

lr.pe

"Caminos distintos, quizá": André Silva habla sobre su relación con Adriana Álvarez

El artista de 42 años, quien ha colaborado en varias producciones de Michelle Alexander, no evitó referirse a la posibilidad de que su relación con Adriana haya tomado rumbos diferentes. En su mensaje, le aseguró a su hija: "Mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito". Esta frase encendió las alarmas sobre una eventual separación, aunque subrayó que el vínculo con su hija seguirá siendo inquebrantable.

La declaración deja claro que, pese a los cambios en la dinámica familiar, la prioridad de André Silva y Adriana Álvarez es su pequeña. "Tu manera de adaptarte, de comprender, nos recuerda todos los días que lo más importante siempre será tu bienestar", expresó el protagonista de 'Luz de Luna', quien por el momento no ha brindado más declaraciones sobre su matrimonio.

André Silva y su esposa, Adriana Álvarez, se casaron en 2023, tras varios años de relación. Foto: Facebook

André Silva y su esposa, Adriana Álvarez, se casaron en 2023, tras varios años de relación. Foto: Facebook

Notas relacionadas
'Desvelados' regresa a la TV junto a 'Tato' Luna y presenta a sus nuevos conductores rumbo al Mundial de Fútbol 2026

'Desvelados' regresa a la TV junto a 'Tato' Luna y presenta a sus nuevos conductores rumbo al Mundial de Fútbol 2026

LEER MÁS
‘El reventonazo del verano’ regresa a la TV con una divertida imitación a Corazón Serrano y merecido homenaje a Los Shapis

‘El reventonazo del verano’ regresa a la TV con una divertida imitación a Corazón Serrano y merecido homenaje a Los Shapis

LEER MÁS
¿Regresa Fernanda? Nataniel Sánchez se pronuncia sobre volver a 'Al fondo hay sitio': "Uno nunca puede decir 'nunca'"

¿Regresa Fernanda? Nataniel Sánchez se pronuncia sobre volver a 'Al fondo hay sitio': "Uno nunca puede decir 'nunca'"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cirujano que operó el rostro a Magaly Medina responde a críticas por el resultado estético: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

Cirujano que operó el rostro a Magaly Medina responde a críticas por el resultado estético: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

LEER MÁS
Nataniel Sánchez conoce por primera vez al hijo de Erick Elera y Laura Huarcayo reacciona: "Pudo haber sido tu hijo"

Nataniel Sánchez conoce por primera vez al hijo de Erick Elera y Laura Huarcayo reacciona: "Pudo haber sido tu hijo"

LEER MÁS
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Alemania EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver los 'Qualifiers' de la Copa Davis 2026?

Cae alias “JJ”, presunto brazo armado de ‘Los Pulpos’: fue capturado en Lima tras ser expulsado de Chile

Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

Espectáculos

Shirley Arica es internada en clínica y reconoce descuido en su salud: "No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora"

Paul Michael publica romántico mensaje para Pamela López, pero usuarios detectan detalle y lo acusan de usar ChatGPT

Exesposa de Renato Tapia manda contundente mensaje que sería para el futbolista: "Harta de los sinvergüenzas, abusivos, mentirosos y manipuladores"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Compra de aviones de guerra será “en función al liderazgo de EEUU”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025