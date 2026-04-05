Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026
'Pumas' y 'santas' se enfrentarán por tercera vez en las semifinales del campeonato de vóley para conocer qué equipo clasificará a las finales de la Liga Peruana de Vóley.
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Universitario y San Martín se volverán a enfrentar por tercera vez en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026. El partido de ida lo ganaron las ‘santas’ por 3-0, mientras que la revancha se la llevaron las dirigidas por Francisco Hervás por el mismo resultado. Las 'Pumas' lograron emparejar la llave y forzaron el extra game para conocer al equipo clasificado a finales.
Será la quinta vez que se enfrenten ambos equipos en la esta temporada. Universitario buscará su pase a la siguiente fase, mientras que San Martín quiere volver a estar presente en una nueva final como lo ha venido haciendo en los últimos años.
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¿Cuándo juega Universitario vs San Martín el extra game?
El extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este miércoles 8 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora es el partido Universitario vs San Martín por el extra game?
El horario del tercer partido entre Universitario de Deportes y San Martín está por confirmarse, está la posibilidad que sea a las 5.00 p. m. o a las 7.00 p. m. Este duelo definirá qué equipo clasificará a las finales del campeonato.
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¿En qué canal ver Universitario vs San Martín?
La transmisión por TV de este y todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley están a cargo de Latina, canal 2 en territorio peruano. Por lo tanto, este cotejo se podrá ver por dicha casa televisora. De igual forma, podrá verse a través de la página web de la misma señal.