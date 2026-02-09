El protagonista del primer ampay de este año de Magaly Medina es Gianluca Lapadula. El futbolista de la selección peruana, quien se mostraba enamorado en sus redes sociales de su esposa Alessia Macri, fue captado en plena fiesta con una mujer que no es su esposa. Además, se registró un beso entre ambos, mientras bailaban y disfrutaban de la música en el bar de Barcelona, España.

Las imágenes emitidas por 'Magaly TV, la firme' son del 1 de febrero del presente año y se ve a Lapadula muy alegre bailando y compartiendo con una misteriosa mujer. Lo curioso es que esto se dio solo un día después de la derrota de su equipo ante la Sampadoria, por lo que no se sabe si el 'Bambino' habría tenido permiso para percnoctar el bar 'Gatsby'.

Cuando muchos pensaban que Lapadula había ido a pasar un momento familiar junto a su esposa Alessia Macri, esto no fue así. Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' lo captaron con un par de mujeres, con las cuales compartió unas copas de alcohol. El futbolista del Spezi Calcio de la Serie B de Italia se quedó con una de sus amigas, quien estaba vestida de blanco y ambos bailaron y compartían alegramente.