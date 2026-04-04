¿Desmienten los rumores sobre su supuesta separación? Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecieron más juntos que nunca. En medio de las especulaciones que giraban en torno a su matrimonio, la reconocida pareja de la farándula nacional había optado por mantener la discreción y ofrecer respuestas enigmáticas a la prensa.

Sin embargo, su reciente contenido en redes sociales no solo los muestra compartiendo momentos felices en familia, sino también disfrutando del verano en una lujosa casa con piscina que podría ser su nueva propiedad, luego de supuestamente haber puesto a la venta su vivienda ubicada en el distrito de Chorrillos.

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos tras rumores de separación

A través de sus historias en Instagram, el piloto peruano y la modelo venezolana sorprendieron este sábado 4 de abril con un ameno video junto a sus hijos. En el clip, Korina Rivadeneira llama “papá” a Mario Hart y le pide ayuda para salir de la piscina. El cantante no duda en acercarse, sin imaginar que la bailarina había orquestado un plan con su pequeño para empujarlo al agua.

La situación hilarante fue celebrada por los dos menores, quienes se muestran muy felices al lado de sus padres. La complicidad y unión de la familia fue resaltada por una frase escrita sobre la grabación: “travesuras a papá”.

¿Korina Rivadeneira y Mario Hart tienen nuevo hogar?

A los rumores de una supuesta separación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart se sumaron comentarios sobre la posible venta de su lujosa casa. No obstante, al igual que con su situación sentimental, la pareja ha mantenido absoluta discreción, aunque se reporta que habrían estado buscando comprador para la propiedad desde el año pasado.

En ese contexto, su aparición en un nuevo condominio con piscina despertó teorías sobre un posible cambio de residencia familiar o, en todo caso, sobre un nuevo espacio personal de Mario, quien ya venía compartiendo contenido desde ese lugar días antes.

Por ahora, ni Korina ni Hart han ofrecido declaraciones y tampoco han confirmado ni desmentido los rumores sobre el fin de su matrimonio. En ese sentido, su reciente video en familia podría interpretarse como una señal de que, más allá de las especulaciones y verdades, siguen unidos en su rol de padres.