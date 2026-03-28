Adiós a un grande: quién fue Manolo Rojas, quiénes son sus herederos y cómo marcó la comedia peruana

'Brother Pablo' fue el personaje que catapultó a Manolo Rojas a la fama en la TV. | Foto: composición LR/Instagram

'Brother Pablo' fue el personaje que catapultó a Manolo Rojas a la fama en la TV. | Foto: composición LR/Instagram

El Perú despide a uno de sus artistas más queridos. Manolo Rojas, humorista, actor y cantante, falleció el 27 de marzo de 2026 a los 63 años, dejando un vacío en la cultura popular. Su velatorio en el Gran Teatro Nacional, abierto al público hasta la noche del sábado 28, se convierte en un espacio de encuentro donde la risa que él sembró se transforma en despedidas y lágrimas de gratitud.

La noticia de su partida conmovió a colegas y generaciones de seguidores que crecieron con sus imitaciones y ocurrencias. Más allá del escenario, Rojas fue un hombre de familia y un artista que supo convertir la adversidad en talento. Su legado se extiende en sus hijos y nietos, pero también en la memoria de un país que lo reconoció como un verdadero símbolo de humor y esperanza.

¿Quién fue Manolo Rojas?: una vida marcada por el arte

Víctor Manuel Rojas Ibáñez, mejor conocido como Manolo Rojas, nació en Huaral el 16 de noviembre de 1962. Desde joven mostró inclinaciones artísticas, primero en la música, cantando en el colegio, y luego en la comedia. Su trayectoria comenzó en los años ochenta como cómico ambulante junto a personajes icónicos como ‘Tripita’, hasta que fue descubierto por Román Gámez ‘Tío Ronco’.

Aunque mantuvo su vida privada con discreción, se sabe que formó una familia sólida. Su esposa lo acompañó en los momentos más difíciles y fue sostén en su trayectoria. Con el tiempo, Rojas se convirtió en figura central de la televisión humorística.

Los herederos del legado de Manolo Rojas

Manolo Rojas tuvo dos hijos: Ruby Rojas Alayo y Manuel Rojas Alayo. Ruby se dedicó a la odontología y al fisicoculturismo, además de incursionar en la conducción de eventos. Manuel, por su parte, siguió los pasos de su padre en el mundo de la comicidad y la música, además de tener un título en Negocios.

Ambos representan la continuidad de un legado artístico y humano. Rojas también fue abuelo de Lariza, Zoe y Antonio, quienes crecieron rodeados de la energía y cariño de un hombre que nunca dejó de valorar a su familia.

Hija de Manolo Rojas se despide del actor. Foto: captura Instagram

El humor de Manolo Rojas que retrató al Perú

La trayectoria de Manolo Rojas en el Perú fue extensa y diversa. Aunque de pequeño soñaba con ser descubierto por Augusto Ferrando y su ‘Trampolín a la Fama’, el ‘Tío Ronco’ pondría su talento en la mira con su debut en ‘Hola, ¿Qué Tal?’ a finales de los ochenta.

Posteriormente, llegó al programa de Ferrando, pero fue su imitación de ‘Brother Pablo’ lo que catapultó su nombre a la fama. Después vendrían otros programas igual de recordados en la TV, como ‘Risas y Salsa’, ‘JB Noticias’, ‘La Paisana Jacinta’ y ‘El Especial del Humor’. Actualmente, era figura clave de ‘El Reventonazo de la Chola’, espacio para el que grabó dos días antes de su muerte.

En radio, se convirtió en voz imprescindible de ‘Los Chistosos’ en RPP desde 2008. Entre sus imitaciones más famosas están, además de ‘Brother Pablo’, ‘Tulia’ (Tula Rodríguez), Zambo Cavero, ‘César Te Acuña’, la ‘enamorada de Axl Rose’, y más. Precisamente, sus personajes más icónicos los iba a presentar en abril, en dos shows en Barranco, pero lamentablemente la muerte le quitó la oportunidad de seguir haciendo reír a los peruanos.

En televisión, su presencia fue constante. Además de los programas humorísticos, participó como actor en producciones como ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘De Vuelta al Barrio’. También incursionó en el cine con películas como ‘Cebiche de Tiburón’ y ‘El Manual del Pisado’. Su versatilidad lo llevó a la música, con más de treinta canciones registradas, entre ellas ‘Por Enamorarme’ y ‘Papá Dios es Salsero’, con Melcochita.

Reconocimientos en vida a Manolo Rojas

El reconocimiento a la trayectoria de Manolo Rojas llegó en 2016, cuando recibió la Medalla Inca Garcilaso de la Vega y una condecoración en el Congreso de Estados Unidos. Ese mismo año fue distinguido como uno de los mejores imitadores y comediantes del país. En 2022, emprendió un proyecto empresarial con un restaurante campestre en Huaral, demostrando que su creatividad trascendía los escenarios.

Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también una huella imborrable. Manolo Rojas fue más que un comediante: se convirtió en un espejo de la vida peruana, capaz de transformar las dificultades en carcajadas y de recordarnos que la risa también es un camino para salir adelante.