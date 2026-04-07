Su último cierre de campaña en provincias, antes de la fecha principal en Lima el próximo jueves 9 de abril, fue en Arequipa. Foto: difusión

Su último cierre de campaña en provincias, antes de la fecha principal en Lima el próximo jueves 9 de abril, fue en Arequipa. Foto: difusión

Tras su paso por Cusco, el candidato presidencial Jorge Nieto del partido Buen Gobierno visitó Arequipa, su ciudad natal. Ese fue su último cierre de campaña en provincias antes de la fecha principal en Lima el próximo jueves 9 de abril.

Nieto se presentó al promediar las 8.00 p. m. en la explanada del Coliseo de Arequipa tras brindar una conferencia de prensa en la región junto a los demás integrantes de su partido.

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Inició su discurso entonando el himno arequipeño. “Nuestros adversarios no aprenden. Creen que con artimañas van a impedir que vaya a los debates. Creen que pueden evitar que venga aquí a hablar con mi gente. Se equivocan”, exclamó.

Además, enumeró la serie de insultos y calificativos en su contra. “Lo único que generan es que estamos subiendo en las encuestas. La última mentira que han dicho es que soy homosexual y tengo un amante chileno. Sepan que si lo fuera, lo diría abiertamente y lo viviría con orgullo porque queremos un país donde todas las diversidades sean respetadas”, anotó. Agregó que el respeto será el verbo que rija su gobierno.

Luego, mencionó sus propuestas de campaña y dijo que la educación será su principal tarea. “El mundo se crea en la cultura del conocimiento. Por eso, necesitamos que potenciar la educación básica y brindar la mejor calidad a los niños y niñas”, refirió.

Por otro lado, se refirió al sector minero explicando que su problemática no es “ni policial ni militar”, sino política. “Mientras no haya una nueva ley de minería la pequeña minería vamos a seguir en misma situación si aplica lo que la ley demanda, terminará siendo una matanza”, dijo.

El candidato exhortó a los electores indecisos a que “piensen bien su voto” y opten por los mejores políticos y no por “los que regalan un táper o dádivas”.

Horas antes, durante su conferencia de prensa, añadió que no toma atención a las candidaturas de sus adversarios y sus ataques. "No hablo de mis contrincantes a cada insulto doy una razón, a cada agravio doy un argumento, a cada maltrato doy una propuesta”, expresó.

En las previas al mitin, los afiliados al partido mencionaron que la Municipalidad de Arequipa no autorizó que el mitin se realice en zonas cercanas y que, a pocas horas del evento en el coliseo, aseguraron que no tenían los permisos. El candidato hizo un llamado al alcalde provincial confirmando que todo estaba en regla y “cumpla” como autoridad.

Asimismo, resaltaron que se trata de una campaña orgánica con poco presupuesto. “La campaña del partido Buen Gobierno ha sido solo de propuestas y argumentos no de insultos ni agravios. A diferencia de otros partidos que tienen plata como cancha, nosotros hemos tenido muy poco presupuesto y aún así el respaldo se ha sentido en cada región”, señaló Carlos Caballero, candidato a segundo vicepresidente de la plancha presidencial Buen Gobierno.

Alfonso López Chau y Harvey Colchado estuvieron en Trujillo

Otra de las regiones que fue escenario de un cierre de campaña fue La Libertad, a donde llegó el candidato Alfonso López Chau junto al exjefe de la Diviac y candidato a diputado, Harvey Colchado. Además, estuvo acompañado de la congresista Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima.

El coronel en retiro se presentó con un ariete, equipo usado para tumbar puertas en los allanamientos. Usó ello para asegurar que durante el gobierno de López Chau se manejarán estrategias concretas contra la inseguridad ciudadana.

Resaltó, además, que el partido del Gobierno Regional de La Libertad ha hecho un “pésimo trabajo en inseguridad”. “No es posible que la ciudad de la marinera ahora se conozca como la ciudad de la extorsión y sicariato”, lamentó.

López Chau exaltó la variedad de público que acoge su organización. “Somos el partido de los obreros, de los campesinos, de los intelectuales, de los universitarios. La juventud está en nuestro partido. Daremos buenas políticas para diversos sectores. Lograremos la cohesión del pueblo con sus valores y cultura”, dijo.

Al igual de Colchado, López Chau rechazó la situación actual de La Libertad, mencionando su falta de infraestructura y alta inseguridad. “‘¿Dónde está la plata como cancha?”, exclamó.

Chiclayo: Keiko Fujimori centró su discurso en medidas contra la delincuencia

Cerca a La Libertad, en Chiclayo (Lambayeque), Keiko Fujimori realizó su cierre de campaña con la presentación de la agrupación Son del Duke.

Durante su presentación comentó que la principal propuesta de Fuerza Popular es “traer el orden al país”.

Como siempre, citó a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y centró sus presentación en enumerar las medidas contra la inseguridad que ejecutará de llegar a la presidencia.

“Tengo los pantalones bien puestos para derrocar la delincuencia. Recuperaremos el control de las fronteras, cárceles. Los internos van a tener que trabajar por sus alimentos”, anotó.

Ricardo Belmont en la plaza San Martín: “El debate debe ser cara a cara”

En Lima, Ricardo Belmont de Partido Cívico Obras se presentó en la plaza San Martín para su cierre de campaña.

“Hemos vivido en una patria alquilada al servicio de los intereses económicos. Ya no somos patria somo el vientre de alquiler de los partidos. Recordemos ese desfile de candidatos en un debate. Señores, yo siempre creo que el mejor debate es con el pueblo cara a cara”, exclamó desde un balcón.

Siguiendo su estilo, durante su presentación lanzó sus “pastillas para levantar la moral”. “No es lo mismo pantalones viejos que un viejo con pantalones”, dijo.

Puno: Mario Vizcarra asegura que dará justicia a los asesinados en protestas

Tras el paso de López Chau y Jorge Nieto, Puno volvió a acoger a un candidato. Mario Vizcarra de Perú Primero se presentó en la avenida Ferial de la ciudad de Juliaca y dirigió su discurso sobre el manejo del gas, la situación política del país y las responsabilidades por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

Vizcarra señaló que permitir que el gas del sur sea destinado a Lima representa un grave perjuicio para las regiones del sur del país. “Es un asesinato para los pueblos del sur que el gas se vaya para Lima. Vamos a revisar ese contrato sí o sí. No tengo miedo, la ley me ampara y la Constitución también”, afirmó.

Asimismo, el candidato despotricó contra la expresidenta Dina Boluarte. “(Boluarte) tiene las manos manchadas de sangre y tiene que pagar con cárcel por haber enlutado a familias de Puno”, expresó. Sostuvo que los altos mandos responsables deberán responder ante la justicia.

Tal como en otras oportunidades, también se refirió a la situación judicial de su hermano. “Mi hermano está condenado a 14 años por enfrentarse a la corrupción. Esperamos que la justicia se ponga los pantalones”, manifestó.

Ronald Atencio se presenta en Piura y asegura tener amistad con Pedro Castillo

Ronald Atencio, candidato presidencial de la alianza Venceremos, brindó una conferencia de prensa en Piura y respaldó la decisión de José Domingo Pérez de asumir la defensa de Pedro Castillo.

"Me parece una persona con un buen perfil. Él como profesional, libre en su ejercicio, tiene la posibilidad de defender a quien desea”, expresó y aseguró tener un “vínculo de amistad” con el exmandatario que permanece recluido en Barbadillo.

PTE Perú anuncia respaldo a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú a 5 días de las Elecciones 2026

El Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú) anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a solo cinco días de las Elecciones Generales 2026, en un pronunciamiento en el que también exigen la libertad del expresidente Pedro Castillo.

“Hemos asumido la decisión histórica de respaldar la candidatura presidencial del compañero Roberto Sánchez Palomino del partido político Juntos por el Perú (JP), por la recuperación de la democracia y por la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones”, se lee.

El pronunciamiento fue emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PTE Perú, a través de su presidente encargado, Walter Becerra, quien señaló que la decisión se toma en rechazo a lo que califican como intereses que buscan socavar la voluntad popular.