Lucianeka explicó que su participación en un programa de humor fue sacada de contexto a favor de la campaña de César Acuña. | Foto: composición LR/AFP/TikTok

Lucianeka explicó que su participación en un programa de humor fue sacada de contexto a favor de la campaña de César Acuña. | Foto: composición LR/AFP/TikTok

La cantante y streamer Lucianeka negó tajantemente haber respaldado la campaña presidencial de César Acuña para las elecciones de 2026. En los últimos días, su nombre fue vinculado al empresario luego de que un video en el que afirmaba “yo me quedaría con Acuña” se viralizara en TikTok. El clip fue difundido desde la propia cuenta del candidato para reforzar una de sus propuestas, lo que alimentó la percepción de que se sumaba a los tiktokers que expresaban apoyo al político cajamarquino, entre ellos ‘Manolito’ y Milenka.

Sin embargo, la intérprete de 'My Baby Doesn't Love Me' aclaró que las imágenes fueron sacadas de contexto y dejó abierta la posibilidad de hacer una denuncia. Además, aseguró que nunca le daría su voto al líder del partido Alianza para el Progreso (APP).

Lucianeka niega apoyar a César Acuña

A través de TikTok, Lucianeka explicó que el video viral de la campaña de César Acuña había sido extraído y descontextualizado de 'Chapa tu money', formato de humor de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, del cual forma parte de manera activa. “Mi Neka Army (fans), ese clip ha salido totalmente de contexto. De hecho, cuando me lo mandaron, yo me quedé '¿Cómo?'. Acontece que yo participo en un programa llamado 'CTM' y hay un concurso de adivinar personajes”, precisó.

En esa línea, la cantante de 20 años declaró no estar a favor de ninguna de las afirmaciones presentadas en el contenido subido en la cuenta del político. También aprovechó la plataforma para mostrar expectativas por este proceso electoral, ya que será el primero en el que ejercerá su derecho a voto, y adelantó que pronto compartirá una grabación con sus opiniones sobre las elecciones 2026.

“¿Creo que es denunciable?”: Lucianeka podría iniciar un proceso

Más adelante, Lucianeka dejó entrever que podría reportar este tipo de contenido que usa su imagen. “Me reservo los comentarios sobre este video porque, ¿creo que es denunciable? ¿Me pueden confirmar?”. Esta postura la reafirmó en la descripción que acompañó su pronunciamiento, escribiendo: “Neka Army, si ven algún video donde publicitan cualquier partido político con mi cara, ¡ayúdenme a denunciarlo! Gracias”.

Por si fuera poco, la artista también acudió a la fuente original en el TikTok de César Acuña para dejar en claro que jamás le daría su voto. “No, espera, es un malentendido, nunca votaría por él”, escribió en los comentarios.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza le habían lanzado advertencia a César Acuña

Cabe mencionar que, días antes de que el clip de la cuenta de César Acuña se hiciera viral, Jorge Luna y Ricardo Mendoza ya le habían avisado al candidato y al encargado de sus redes sociales que no sacaran de contexto la frase de Lucianeka ni la usaran a su favor. “Queremos advertirle a César Acuña y a su community manager que no vayan a usar la frase de Lucianeka solito, editado. Te malogro tu clip desde ya”, manifestó con firmeza Luna.

Mendoza, por su parte, explicó que ya hubo antecedentes de la misma situación, aunque evitó mencionar nombres y partidos específicos. “Es que están bien acostumbrados ahorita. Decimos una cosa; la descontextualizan a su favor. La ponen como campaña y nosotros ¡no! No apoyamos a nadie; apoyamos la comedia”, sentenció.