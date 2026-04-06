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BTS PREVENTA en Lima 2026: horarios, precios y cómo comprar entradas en Ticketmaster

La preventa de entradas para los conciertos de BTS en Lima iniciará este 7 de abril, con precios oficiales y recomendaciones clave para asegurar boletos a través de Ticketmaster.

BTS llegará a Lima por primera vez con conciertos programados para el 9 y 10 de octubre. Foto: composición LR/difusión
BTS llegará a Lima por primera vez con conciertos programados para el 9 y 10 de octubre. Foto: composición LR/difusión

La fiebre por BTS ya se vive en el Perú ante la llegada de su tour mundial ‘ARIRANG’ al Estadio de San Marcos, donde la agrupación surcoreana ofrecerá conciertos este 9 y 10 de octubre. Miles de fans, conocidos como ARMY, se preparan para la preventa de entradas, que iniciará este martes 7 de abril a través de Ticketmaster, en medio de una alta expectativa por ver por primera vez al grupo en suelo peruano.

Por otro lado, la venta general de entradas se realizará el 10 de abril. Ticketmaster Perú también ha señalado que su sistema de seguridad contará con mecanismos de control de acceso de última generación para evitar prácticas fraudulentas y agilizar el proceso de compra.

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¿A qué hora es la preventa de entradas para los conciertos de BTS en el Estadio Nacional?

La preventa de entradas para BTS en Lima está dirigida a los fans que cuentan con ARMY Membership y se registraron previamente en la plataforma Weverse. Este proceso iniciará a las 10.00 a. m. del martes 7 de abril.

Para participar, es indispensable tener una cuenta activa en Ticketmaster. Además, cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro entradas por fecha. Se recomienda a los usuarios verificar con anticipación sus datos y métodos de pago, así como conectarse al menos 30 minutos antes para ingresar a la fila virtual y aumentar sus posibilidades de compra.

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¿Cuáles son los precios de boletos para ver a BTS en Lima?

Los precios de las entradas para los conciertos de BTS en Lima varían según la ubicación dentro del Estadio de San Marcos. A continuación, la lista oficial:

Campo: S/851

Tribuna Occidente: S/667

Tribuna Oriente: S/667

Tribuna Norte: S/483

Tribuna Sur: S/483

Asimismo, se ha habilitado el Soundcheck Package, una experiencia VIP valorizada en S/2,591. Este paquete incluye una entrada en zona preferencial, acceso exclusivo a la prueba de sonido antes del concierto, un artículo VIP de regalo y un laminado con lanyard oficial del evento.

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