El reality 'La Granja VIP Perú' ha estado marcado por las polémicas desde su estreno, pero muy pocas como la protagonizada recientemente por Shirley Arica, Pamela López y Paul Michael. El incidente, que incluyó fuertes agresiones verbales, llevó incluso a que la conductora Ethel Pozo interviniera a favor del diálogo, aunque no tardaron en surgir comentarios por parte de los espectadores sobre la imparcialidad y la violencia en el formato.

En ese contexto, la popular 'Chica Realidad', en una reunión grupal dentro del programa de Panamericana TV, tomó la palabra para defenderse. Ya más tranquila, pero con firmeza, aseguró que las acciones de las que se le acusa no fueron intencionales.

Shirley Arica protagoniza fuerte pelea con Pamela López y Paul Michael

Según relató Ric La Torre, basándose en la transmisión en YouTube, el conflicto comenzó cuando Paul Michael dejó bolsas de desperdicios cerca del grupo. Aunque Pati Lorena y Shirley Arica lo notaron, no dijeron nada. Más de media hora después, cuando se sentaron cerca al paquete, Pati animó a Shirley a moverlo. Las cámaras no registraron con precisión dónde terminaron los paquetes, pero sí captaron a Samahara Lobatón celebrando. Minutos después, Paul regresó con los objetos y los colocó junto a Shirley, increpándola con insultos, lo que provocó que la 'Chica Realidad' respondiera a gritos y Lobatón se sumara en su defensa.

La tensión aumentó cuando Arica siguió al cantante y, aparentemente sin percatarse, pateó la taza de Pamela López. Ante ello, la pareja de Paul le tocó la pierna a Shirley para advertirle que tuviera cuidado. La reacción de la 'Chica Realidad' fue inmediata: pateó el plato de pizza de Pamela, lo que detonó un nuevo enfrentamiento. López se incorporó al conflicto, generando un careo que obligó a otros a intervenir para evitar que la disputa pasara a mayores.

Shirley Arica se defiende tras pelea con Pamela López y Paul Michael

Tras el incidente, los participantes de 'La Granja VIP' hablaron con Ethel Pozo, quien se dirigió a Paul Michael. Al intentar justificar sus insultos diciendo que a ella tampoco le gustaría tener una bolsa de desperdicios a su lado, la hija de Gisela Valcárcel le respondió al cantante que lo que realmente no aceptaría sería que un hombre le hablara de esa manera. Luego, la conductora dio paso a Shirley Arica para que aclarara si había colocado los desperdicios cerca de Pamela López.

“No me siento nada bien, estoy bastante incómoda con lo sucedido. Nadie tiene derecho a hablarle así a otra persona. No fue mi intención poner la bolsa al lado de Pamela, como dice él. Simplemente saqué las bolsas que estaban al lado mío y las puse al frente, donde había un árbol, no donde estaban comiendo. Regresé, él se paró, me dijo lo que todos escucharon, dos veces. A la primera, respiré profundo. Traté de ignorar, pero pasaron unos segundos y se acercó más y me lo volvió a repetir. Es ahí donde yo reacciono”, aseguró la influencer.

“Eso ha podido terminar peor”: Shirley Arica sobre conflicto con Pamela López

Más adelante, Shirley aclaró que no pateó el plato de Pamela López de manera intencional, sino en medio del caos. “En ese momento, estaba tan acalorada la discusión con Paul que no me di cuenta si pisé el plato, lo pateé o me paré encima. Me di cuenta cuando ella me pone el plato a la altura de la cara”, manifestó.

La 'Chica Realidad' también sugirió que la reacción de López pudo haber tenido consecuencias mayores. “En cuestión de segundos yo he podido voltear y eso ha podido terminar peor y siento que alguien me jala de atrás y fue Samahara. No lo hice con intención de patearle el plato”, agregó.

Finalmente, reconoció que se cruzaron los límites, aunque responsabilizó a Paul Michael de la situación. “Se cruzaron los límites porque él me dijo lo que me dijo. En ningún momento lo hice adrede, en ningún momento me paro a decirle algo a alguien de la nada. Uno reacciona a una acción y yo no me voy a quedar callada si alguien me está diciendo semejante cosa”, sentenció.