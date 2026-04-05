Katy Jara volvió a captar la atención del público tras compartir uno de los episodios más difíciles de su vida personal. Durante una entrevista con el presentador Christopher Gianotti, la artista reveló que atravesó la pérdida de un embarazo, experiencia que marcó profundamente su historia antes de iniciar una nueva etapa fuera de Lima.

La exintegrante de Agua Bella, quien hoy está alejada de la cumbia, explicó que este proceso ocurrió luego de múltiples intentos por convertirse en madre. Su testimonio, cargado de emoción, no solo expone su lado más humano, sino también el camino que la llevó a replantear su vida y encontrar nuevas oportunidades.

Katy Jara confiesa que perdió a su bebé

Katy Jara confesó que perdió a su bebé en un periodo en el que luchaba por quedar embarazada. Según relató en el pódcast 'Ser humano', la situación fue especialmente dolorosa tanto para ella como para su esposo, ya que habían intentado en reiteradas ocasiones formar una familia sin éxito.

“Yo no podía quedar embarazada, tuvimos muchos intentos, tuve una pérdida también. Sufrimos mucho por esa pérdida”, expresó la cantante, dejando en evidencia el impacto emocional que significó este episodio. Incluso, reconoció que llegó a resignarse a la idea de no poder tener hijos.

El relato también incluye un componente espiritual que, según indicó, influyó en sus decisiones posteriores. Jara explicó que, a través de sueños, sintió que debía mudarse a Piura, una decisión que terminó marcando un antes y un después en su vida personal y profesional.

¿A qué se dedica Katy Jara tras mudarse a Piura?

Tras dejar la televisión y los escenarios musicales vinculados a la cumbia, la exconductora de televisión apostó por un cambio radical en su estilo de vida. La artista se mudó a Piura junto a su esposo, donde ha desarrollado nuevos proyectos alineados con su fe.

“Monté una boutique de ropa cristiana (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales”, comentó en una entrevista difundida en el canal de YouTube 'Gosper'.

Además, se confirmó que Katy Jara formará parte del 'Gosper Fest', evento cristiano programado para el 17 de mayo, lo que evidencia que, pese a su retiro de la televisión, continúa vinculada al ámbito artístico desde una nueva perspectiva.